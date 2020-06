Your browser does not support the video tag.

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, dirigido por Alfonso Ramírez Cuellar, denunció ante la FGR a su antecesora, Yeidckol Polevnsky Gurwitz, por presunto daño patrimonial a ese partido y lavado de dinero.

De acuerdo con medios, fue el pasado miércoles 15 de junio cuando “de manera directa en la ventanilla” de la oficina del fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero. Trascendió que el área que se encargará de la investigación es la de la Fiscalía Anticorrupción.

Y es que se debe recordar que el pasado 10 de junio, Ramírez Cuellar dijo que durante la gestión de Polevnsky Gurwitz, desde 2017, destinó de manera irregular 809 millones de pesos para la compra de al menos 39 inmuebles así como por “pagos”, lo cual se investigaría.

Además, se indicó que el CEN de Morena detectó que más del 50 por ciento de la compra de inmuebles fueron sugeridas por el empresario Enrique Bolla García, dueño del Grupo Ebor, que se vio beneficiado, a través de filiales, con dos contratos por 394 millones de pesos, lo que fue aprobado por la exdirigente de ese partido.

Cabe mencionar que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que si Ramírez Cuellar tenía pruebas en contra de Polevnsky Gurwitz debía de presentar las pruebas y su respectiva denuncia.