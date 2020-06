Queman vehículo en La Resurrección para oponerse a sanitización

Your browser does not support the video tag.

Durante la madruga de este jueves, habitantes de la junta auxiliar de La Resurrección quemaron un vehículo en el que supuesto personal de sanitización viajaba, pues los pobladores se rehúsan a que saniticen; además, dañaron una patrulla y agredieron a un policía.

De acuerdo con versiones extraoficiales, a la 1:00 de la mañana, habitantes se movilizaron para retener y supuestamente golpear a dos individuos que habrían acudido a sanitizar, aunque vecinos se opusieron.

Sin embargo, elementos de la policía municipal fueron alertados del altercado, por lo que se trasladaron a la calle 20 de Noviembre, a la altura de la calle Nicolás Bravo, de la colonia 2 de Marzo, donde encontraron a un grupo de más de 20 pobladores.

El grupo de habitantes, la ver la patrulla, arremetió contra los efectivos, lanzado piedras, lo que provocó que la unidad resultara con el parabrisas quebrado. Además, un uniformado fue macheteado, aunque sus heridas no fueron de gravedad.

Por lo anterior, los efectivos tuvieron que abandonar el sitio, sin poder rescatar a los presuntos sanitizadores, que trascendió lograron escapar por sus propios medios. No obstante, ni la SSC de Puebla o el ayuntamiento, han dado una postura al respecto.