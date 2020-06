Your browser does not support the video tag.

Aspirantes al nivel medio superior inscritos en el proceso de admisión 2020 de la BUAP aplicarán examen desde su casa en agosto, de forma virtual y gratuita, mientras que los de nivel superior, tomarán un curso propedéutico digital, luego aplicarán la prueba en noviembre y diciembre.

Así lo aprobó, este jueves, el Consejo Universitario, en reunión celebrada de forma virtual a través de la plataforma Cisco Webex Events, donde se destacó que la propuesta obedece a un contexto de incertidumbre por la pandemia de Covid-19.

De esta forma, se establece un curso preuniversitario virtual gratuito para los aspirantes a nivel superior, que iniciará en la tercera semana de agosto y concluirá en la tercera semana de noviembre. Este será obligatorio y no sustituye al examen de admisión del ciclo escolar 2020-2021, el cual iniciará sus actividades académicas en primavera de 2021, con una modalidad mixta, es decir, clases en línea y presenciales si las condiciones sanitarias lo permiten.

Señaló que la demanda de aspirantes para este proceso de admisión se incrementó 57 por ciento, lo que dificulta la aplicación de exámenes de forma presencial, pues las condiciones sanitarias no permiten grandes concentraciones por el riesgo que implica.

Como parte del plan, se anunció la realización de encuestas a estudiantes, académicos y administrativos para tener elementos en las disposiciones que se establezcan, a fin de asegurar las mejores condiciones y prever distintos escenarios.

Curso de pre ingreso a nivel superior

Respecto al curso, este contará con una guía de acompañamiento y se incluirán cuatro asignaturas: Formación General Universitaria; Asignatura por Área de Conocimiento; Curso de Preparación Académica para el Examen y Habilidades de Literacidad Académica.

En el caso del Módulo de Formación General Universitaria se busca que los aspirantes adquieran competencias genéricas, con temas como igualdad de género, responsabilidad social universitaria, inclusión y diversidad, así como habilidades digitales y de investigación.

En la Asignatura por Área de Conocimiento, se impartirán contenidos transversales a las distintas licenciaturas, a fin de que el aspirante, una vez que haya obtenido un lugar tras realizar el examen, podrá validar dos asignaturas con valor curricular de manera que formen parte de su ruta académica, esto con la finalidad de generar mayores condiciones de igualdad.

En tanto, las dos asignaturas restantes de este curso, una estará enfocada a la preparación académica para el examen, mientras que la otra buscará fortalecer las habilidades del pensamiento, lenguaje y comprensión de textos especializados.

Inicio de actividades académicas

Por otra parte, en el último punto de la sesión extraordinaria, la vicerrectora de Docencia, María del Carmen Martínez Reyes, anunció que será el 17 de agosto cuando iniciarán actividades de forma virtual los estudiantes de licenciatura y preparatoria inscritos, en tanto que los de posgrado, el 10 de agosto; además, señaló que las clases presenciales estarán determinadas por las condiciones de la epidemia.

Asimismo, en concordancia con las medidas tomadas para el inicio del ciclo escolar 2020-2021, no se emitirán convocatorias de ingreso por revalidación de estudios para los niveles medio superior y superior.

Al considerar la demanda de aspirantes y el riesgo que representa la contingencia sanitaria por Covid-19, también informó sobre la modificación de la convocatoria del Proceso de Admisión 2020, específicamente las fechas para la aplicación del examen de admisión.

Por consiguiente, ratificó que el examen para el nivel medio superior (preparatorias, bachilleratos y técnicos) será en agosto, se aplicará en línea (desde el domicilio del aspirante) y de manera gratuita.

Ante el Consejo Universitario, la funcionaria destacó que se buscará aprovechar al máximo los lugares disponibles conforme al puntaje obtenido en la prueba de admisión. En este sentido y con base en la información obtenida de la Dirección de Administración Escolar, se propone que en aquellos programas que no cubran el cupo mínimo de la convocatoria, los aspirantes sean dirigidos hacia estas opciones o inclusive a otra modalidad.