Muere alcalde de Acaponeta, Nayarit, tras infectarse con coronavirus

José Humberto Arellano Núñez, presidente municipal de Acaponeta, Nayarit, murió este jueves en Tepic, la capital del estado, tras cinco días hospitalizado por complicaciones generadas por Covid-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus.

A través de un comunicado oficial, el ayuntamiento que presidió el edil, emanado de Morena, dio a conocer el fallecimiento y envió condolencias a sus familiares

El miércoles, la Comuna también anunció que, a partir de este jueves 18 de junio, volvería a suspender actividades comerciales y gubernamentales, hasta el 28 de junio, debido a que el pequeño municipio acumula 32 personas con diagnóstico positivo a la enfermedad, de las cuales 8 han muerto.

Arellano Núñez, de 50 años, quien llegó a su encargo el 2017 deberá ser sustituido en sesión de Cabildo por un edil interino.