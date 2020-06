México promoverá en la ONU la resolución pacífica de conflictos

Your browser does not support the video tag.

Tras la integración de México al Consejo de Seguridad de la ONU, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se promoverá ante el organismo la resolución pacífica de conflictos entre naciones, el cumplimiento de derechos humanos y la cooperación.

Durante la conferencia de prensa matutina de este jueves, el mandatario reconoció a Juan Ramón de la Fuente Ramírez, representante de México en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se integrará a dicho gabinete.

Indico que el delegado ante la ONU que hará valer la política mexicana, “sustentada en los principios de autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de las controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza”.

López Obrador resaltó tres temas que promoverá el país ante el consejo; el primero, el cumplimiento de los derechos humanos a la libertad de palabra, de culto, a vivir libre de miedos y temores y a vivir libre de miseria, segundo, la cooperación entre naciones para apoyar el medio ambiente, a las naciones más pobres y los problemas que los aquejan, como hambre y discriminación.

Finalmente, afirmó que México siempre votará a favor de la no violencia, por lo que se procurará que en ningún conflicto se utilice la fuerza y que “en ningún caso se imponga el poder hegemónico de las potencias”.