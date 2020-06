Llegará el teatro a tu casa!; Imacp transmitirá seis obras

Your browser does not support the video tag.

Con la presentación de 23 artistas de seis compañías poblanas que realizarán montajes escénicos en el Teatro de la Ciudad, el Imacp celebrará el Día Mundial del Teatro, que se conmemora el 27 de marzo y que debió ser pospuesto a causa de la contingencia por el Covid-19.

El director del el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla (Imacp), Miguel Ángel Andrade Torres, informó que las obras se llevarán a cabo del 22 al 28 de junio, sin público, sino que serán transmitidas en vivo a través de Facebook Live con acceso gratuito y con una permanencia en línea de 24 horas”.

Enfatizó que el instituto es pionero en abrir una cartelera de teatro virtual de forma gratuita, además, junto a la comunidad teatral, se rendirá un homenaje a Julio Julián, destacado actor, director y promotor de las artes escénicas, recientemente fallecido.

Los participantes serán: la Compañía AGOT Producciones con “Esperando sola”; Cuentos para no dormir – Teatro freak presentará “Tráeme tu jo%@! Amor”; Teatro Escarlata, con “Mundo y las brujas”; TeatroPasoNocturno, con la obra “Euforia”; Compañía Mexicana de Teatro “El Telón”, montará “Aventuras del capitán morcado”; mientras que Centro para las Artes TETIEM, “Las aventuras de Migue”.

Para conocer más detalles de la programación, consulta las redes sociales del Imacp.