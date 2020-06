Your browser does not support the video tag.

#ConAMLOyBarbosa, Puebla se polariza de manera riesgosa

Rodolfo Ruiz en su columna La Corte de los Milagros, publicada en E-consulta, indica que si de algo pudo percatarse este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador en su gira por Puebla, donde visitó la capital y el municipio de San Pedro Cholula, es que las cosas no andan bien, comenzando por la salud del gobernador Luis Miguel Barbosa.

El mandatario fue testigo de cómo la diabetes mellitus tipo 2 ha minado las condiciones y capacidades físicas del ejecutivo estatal al grado que hasta para las cuestiones más básicas requiere del apoyo de un asistente.

Durante su estancia en el atrio del Convento de San Gabriel Arcángel, donde el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer Falcón, presentó un informe de los trabajos de reconstrucción de monumentos e inmuebles dañados por el sismo de septiembre de 2017, el deterioro y la ceguera de Barbosa fueron inocultables.

Este video lo refleja bien.

Aquí la columna completa

Frenaa no avanza en Puebla

Fermín Alejandro García en su columna Cuitlatlán, publicada en La Jornada de Oriente, indica que si una peculiaridad tuvo la gira de Andrés Manuel López Obrador ayer en Puebla, es que fue la primera vez que en una jornada de trabajo del mandatario federal los miembros del Frente Nacional Ciudadano (Frenaa) buscó tener un importante despliegue. Sin embargo, es un movimiento que no acaba de cuajar y de convertirse en un auténtico contrapeso de la 4T.

El Frenaa surgió desde las entrañas empresariales –de extrema derecha—de Monterrey que busca ir articulando un frente electoral contra la 4T, que agrupe a partidos políticos, organismos empresariales, a expresiones de la sociedad civil, medios de comunicación y a ciudadanos, que estando inconformes con los gobiernos de Morena, no logran encontrar un espacio de participación.

Es un proyecto que puede carecer de todo, menos de un factor clave: que es el fuerte financiamiento que pueden aportar empresarios vinculados a los principales consorcios regios y que, a su vez, están asociados con capitales extranjeros de las ramas mineras, de energías eólicas y de grandes constructoras. Atrás, de todo ese esfuerzo se ha encontrado signos de participación de propagandísticas de la extrema derecha española –que es promotora de Vox, un partido extremista—y de las fundaciones promotoras del voto conservador a favor del presidente Donald Trump.

Sin embargo, ayer en Puebla aunque Frenaa intentó mostrar “músculo”, en realidad acabó exhibiendo sus debilidades. Es una fuerza que está todavía muy lejos de poner en riesgo –electoralmente hablando—a la 4T, pese a lo errático que han resultado algunos gobiernos locales.

Para el caso de Puebla, Frenaa no tiene líderes con capacidad de convocatoria que haga crecer a este movimiento que, hasta ahora se instala únicamente en algunos segmentos de familias de clase pudiente o de clase media que enfrentan problemas económicos, que los hace expresar rabia contra la administración lopezobradorista. Al final, lo único que mueve a estos grupos es el odio clasista contra Andrés Manuel López Obrador, que existía desde la contienda presidencial de 2006.

Aquí la columna completa

Barbosa, el liberal

Alejandro Mondragón en su columna Al Portador, publicada en Status Puebla, indica que el gobernador Luis Miguel Barbosa se sumó ayer al frente de comandantes liberales del proyecto de la 4T para combatir a los conservadores.

Y el foro no resultó más oportuno que la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien con gesto de aprobación lo validó.

“Hoy los liberales combatimos la corrupción, la pobreza y la inseguridad”, afirmó Barbosa al final de su discurso en la mañanera presidencial.

Este pronunciamiento, por si faltara, se formalizó en presencia de la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco, adversaria política del propio mandatario.

Más allá de las fotos, está claro que López Obrador dejará en manos de los gobernadores las maniobras para evitar el descarrilamiento electoral de la Cuarta Transformación.

Aquí la columna completa

SEGOB, la cara oculta del Covid

Enrique Núñez en su columna Contracara, publicada en Intolerancia Diario, indica que en la Dirección de Protección Civil del Estado alguien está ocultando información al gobernador Miguel Barbosa, aunque eso literalmente, pueda costar vidas.

Desde hace algunos días subdirectores, directores y la coordinadora general, Ana Lucía Hill, no se han presentado a las oficinas de Protección Civil. Las ausencias se dieron, coincidentemente, después del brote de coronavirus que se registró en la dependencia.

Luis Martínez Ordaz, Nora Domínguez Becerril, Ruth Guevara y Guevara y Edgar Sánchez López; son algunos de los trabajadores que dieron positivo a la prueba del Covid 19.

A pesar de los casos confirmados, la veintena de trabajadores de Protección Civil del Estado continúa laborando sin el equipo adecuado ni las pruebas necesarias para descartar o conocer si hay más contagiados.

Esta situación que tiene muy preocupado al resto del equipo, también es un riesgo para la población en general ya que la dirección continúa realizando recorridos de verificación en plazas, mercados y sitios de alta concurrencia.

Aquí la columna completa