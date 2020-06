Hidalgo busca vacuna contra Covid; AMLO resalta buena relación

Your browser does not support the video tag.

Durante la conferencia de prensa matutina de este jueves, el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses anunció que la entidad ha financiado investigaciones con Suiza para desarrollar una vacuna para el Covid-19 y destacó la respuesta ante la pandemia.

Al inicio del evento, el presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó la “buena relación” con el mandatario estatal, así como la coordinación entre la entidad y la Federación para trabajar en materia de seguridad.

Por su parte, Fayad Meneses explicó son cinco investigaciones aprobadas las que apoya económicamente su gobierno para encontrar un tratamiento contra el coronavirus, de manera que se buscará que mexicanos, aunque no sean residentes de Hidalgo, puedan aplicar para el instituto suizo Paul Sherrer.

En este sentido, destacó la respuesta “inmediata” del estado ante la pandemia y resaltó que un hospital inflable, instalado en Pachuca, se ha convertido en referente mundial, “han venido a verlo y hacer reportajes de él de China, de Francia, de Italia, de países de Suramérica por la tecnología”, dijo.

Aquí no hay cárteles, pero si huachicol

En otro tema durante el reporte de seguridad presentado en la “mañanera”, el gobernador dijo que en Hidalgo no hay presencia de “grandes cárteles del crimen”, pero que el huachicol es uno de los problemas principales en el estado.

Fayad Meneses destacó que Hidalgo tienen menor índice delictivo a pesar de que los 10 estados con los que colinda registran un alto índice de crímenes de alto impacto, de enero a abril de 2020.

Por su parte, el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval González refirió que la entidad es primer lugar nacional en robo de combustible, con 5 mil 665 tomas clandestinas, además de que se han registrado al menos 10 agresiones contra personal militar que identifica las fugas.

En este sentido, el general indicó que en Hidalgo son “características” las agresiones por parte de huachicoleros a elementos de la Sedena y Marina, a veces secundadas por civiles a quienes los delincuentes dan recursos para que incurran en estas agresiones.