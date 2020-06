Your browser does not support the video tag.

Ante las quejas de pobladores de Nextlalpan, Estado de México, por la “falta de pago” de 128 hectáreas expropiadas para la construcción de Aeropuerto Felipe Ángeles, en la base militar de Santa Lucía, el presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que el pago será cubierto.

Lo anterior, en su conferencia de prensa matutina, realizada en Hidalgo, donde señaló que ya hay un acuerdo con los expropietarios para la adquisición de los terrenos, aunque indicó que no tenía información de que estaban inconformes porque no se les había pagado.

“Ya se habló con ellos, ya se llegó a un acuerdo, ya está el presupuesto, vamos a cumplir nuestros compromisos. Pero no sabía que era por la cuestión de la tierra, de todas maneras, lo vamos a revisar”.

En cambio, reconoció que se demoró el compromiso de que, además de comprar sus tierras, el gobierno impulsaría obras para “el desarrollo de los pueblos, es decir, hacer mejoras en lo urbano, introducir agua, drenaje, obras públicas, eso quedó establecido”.

Un reportero le preguntó “¿qué ofrecimiento haría a los pobladores de este municipio que están inconformes? ¿se les pagarían estas hectáreas que ellos dicen que no se les pagaron?”

A lo cual el mandatario respondió lo siguiente: “Claro que sí. Nosotros no podemos cometer ninguna injusticia, esa es la característica, el distintivo del gobierno que represento, cero injusticias, ya no es lo mismo de antes, que se despojaba a los campesinos de sus tierras, eso no. Ahora es siempre a partir de acuerdos”.

Se debió informar mejor sobre tarifas de luz, señala

Respecto a los reportes ciudadanos de aumentos, hasta del doble, en las tarifas por el servicio doméstico de luz, ante el aumento de consumo durante la pandemia, el presidente señaló que se debió informar a la población sobre el apoyo del gobierno federal para que no hubiera tales incrementos.

Recordó que, por la pandemia, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) acordaron mantener las tarifas aunque el consumo aumentara en los hogares, es decir, que brincara de normal a alto consumo.

“Porque es un apoyo especial que se está dando a todos los consumidores de energía eléctrica. No se informó adecuadamente, fue un boletín, ya ven cómo era antes”.

Comentó que incluso “les reclamó al director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, y al de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, pues “eso ameritaba que se difundiera más” con una conferencia de prensa.