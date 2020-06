Federación presenta a gobernadores metodología del semáforo de Covid

Your browser does not support the video tag.

El Gobierno de México presentó a la Conago la metodología del semáforo de Covid-19 y acordó que la gobernadora, la jefa de gobierno y los gobernadores de cada entidad federativa realizarán observaciones y comentarios para la reactivación de la actividad económica.

Lo anterior, este jueves en reunión virtual en la que participaron secretarias y secretarios de Estado, así como personas servidoras públicas del sector salud del gobierno federal con las y los integrantes de la Conago, entre ello el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta.

A manera de borrador, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, presentó el semáforo de la semana del 22 al 28 de junio, para retroalimentación de las y los miembros de Conago y darlo a conocer de manera definitiva mañana por la tarde.

Se planteó que cada semana se les darán a conocer las variables del semáforo, así como cuáles son las actividades económicas que pudieran ser reconocidas como esenciales durante las próximas semanas, a fin de dar certeza a la población de cómo se va avanzando en el marco de la pandemia.

Se acordó dejar abierta la comunicación con el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, designado como enlace para dicho efecto.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, refrendó desde el gobierno federal la disposición de trabajar en conjunto, a fin de generar las sinergias necesarias para sacar adelante esta contingencia.