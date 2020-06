En 3 meses, 53 personas obtienen actas de nacimiento en Braille

Your browser does not support the video tag.

En los tres meses que lleva operando la expedición de actas en sistema Braille en Puebla, 53 personas con debilidad visual han podido acceder a este documento de manera gratuita; ahora ya pueden leer y saber qué es lo que dice y tener una identidad.

Así lo informó, en entrevista con este medio, la jueza del módulo 1 del Registro Civil, ubicado en el interior del DIF estatal, Carmen del Rayo Ortega Pruneda, quien agregó que “ha tenido muy buena aceptación”, ya que estos grupos vulnerables necesitan aceptación.

Indicó que las personas que han sido beneficiadas son de la capital, mismas que eran de escuelas para ciegos y asociaciones de débiles visuales que tiene registradas el DIF, con el que se tiene un convenio firmado para buscar a quienes requieran este documento.

“Los que han recibido su acta han dicho que es la única administración que está preocupada por este tipo de sector, es un programa de inclusión, es como si se diera un título de alguna carrera, se van satisfechos con este documento”, pronunció.

Recordó que el trámite es rápido, pues a lo mucho se tardan 30 minutos para tener su acta, que se da en conjunto con la CURP, igual en sistema Braille, cuyo único requisito que deben tener es que se encuentra dentro del Sistema Integral de Impresión de Actas (Sidea).

Comentó que una vez que se puso en marcha la expedición de actas, el 18 de marzo pasado, se hizo un convenio con el área de Comunicación Social para que se empezara con la difusión, así como se hicieran folletos para que se repartieran en las delegaciones del DIF y a los distintos juzgados del Registro Civil.

Al cuestionarlo sobre si se abrirían otros módulos en otras regiones del estado, indicó que no se tiene contemplado debido a que, de acuerdo con el Registro Nacional de Población (Renapo), lo que se busca es que cada estado tenga una impresora en sistema Braille, siendo Puebla hasta el momento el quinto en contar con esta.

Deben estar registrados en el Sidea

Sin embargo, Ortega Pruneda que comentó que saben que hay personas fuera de la capital que no cuentan con este documento, por lo que prevén llegar a ellas a través de las jornadas ciudadanas, una vez que se levante la emergencia sanitaria del Covid-19, además de que mantiene contacto con las fundaciones.

Refirió que se plantea hacer entregas masivas como se hizo el día que se puso en marcha este mecanismo, a fin de que no sea una por una y se beneficie a varios.

Mencionó que, si bien en Puebla hay alrededor de 63 mil personas con debilidad visual, deben verificar si todas están registradas en el Sidea, pues de lo contrario deberán revisar si hubo algún error administrativo que derivó en que no estén en la lista.

“Debemos ir permeando esta situación porque nos interesa que todos tengan sus documentos, pero para ello lo haremos en las jornadas ciudadanas, la plataforma del Sidea es reciente y entonces debemos rastrear todos los nombres que llegarán a faltar”, expresó.

Es necesario precisar que las 63 mil personas con alguna discapacidad visual en Puebla representan el 15.1 por ciento de casos que hay en el país, que son 415 mil 800, de acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).