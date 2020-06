Your browser does not support the video tag.

El Aeropuerto Internacional de Puebla, Hermanos Serdán, de la red de ASA, por el incremento paulatino de las operaciones aéreas, que se prevé a partir de la segunda quincena de junio, reforzó medidas sanitarias para prevenir contagios de Covid-19.

Durante la segunda semana del mes en curso, reactivará algunos de los itinerarios que han planteado las aerolíneas que operan en la terminal aérea, por lo que se reanudarán vuelos a Cancún, con dos operaciones a la semana; a Tijuana, con cinco; y Guadalajara, con dos.

Para la reactivación de sus operaciones, comerciales principalmente, el Aeropuerto Hermanos Serdán contemplará nuevas y más estrictas medidas de sanidad, tales como la colocación de tapetes sanitizantes, señalamientos para guardar la sana distancia y de zonas limpias y desinfectadas, paneles protectores en la zona de mostradores de las aerolíneas y filtros de sanidad.

Además, se tomará la temperatura, habrá restricción de accesos al edificio terminal solo a pasajeros, diversos protocolos sanitarios para los procesos de documentación y facturación de equipaje, servicios en plataformas operacionales, establecimientos comerciales como son restaurantes, arrendadoras de autos, taxis y cajeros bancarios.

Lo anterior con el propósito de que pasajeros y trabajadores tengan confianza de que se mueven y trabajan en zonas seguras dentro del aeropuerto.

Desde el inicio de la emergencia sanitaria, y aún con operaciones reducidas, se han implementado, en coordinación con las autoridades sanitarias estatales, diversas medidas preventivas en materia de sanidad para disminuir el riesgo de contagio de pasajeros y trabajadores, en las que se contempló varios eventos de desinfección de las instalaciones y mobiliario aeroportuario, instalación de filtros sanitarios, uso obligatorio de cubre bocas y caretas, guantes y overoles de aislamiento.

Mientras que se solicita el llenado, por parte de los pasajeros, del “Cuestionario de Identificación de Factores de Riesgo en Viajeros”, instruido por la Autoridad Aeronáutica, como parte del procedimiento de contingencia de la aviación civil ante eventos de salud pública, como es el caso de pandemia del Covid-19.

Estas acciones incluyeron también cursos de capacitación y sensibilización, sobre este virus, a todo el personal de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), en el aeropuerto, y la comunidad aeroportuaria.