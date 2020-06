Your browser does not support the video tag.

La ASE confirmó que el 13 de marzo del presente año notificó al despacho Resa y Asociados, de auditoría externa contratada por la BUAP, que no era idóneo para renovarle la licencia para operar este 2020, ya que incumplió con requisitos.

La Auditoría Superior del Estado de Puebla (ASE) informó, mediante oficio ASP/01229-20/DCSAE, a la firma la no idoneidad para obtener su “refrendo” para ser auditor externo autorizado en el estado para el ejercicio de revisión 2020.

Lo anterior porque, explicó, derivado del análisis y revisión que realizó el Comité de Evaluación del órgano fiscalizador, se detectó el incumplimiento de ciertos requisitos de la convocatoria emitida por la ASE entre los que podemos destacar:

1.- La no coincidencia entre el personal registrado en sus listas de verificación presentadas en su expediente para refrendo y el que laboraba en dicho despacho, dentro de la verificación física realizada por personal de la ASE al establecimiento donde se encuentra el citado despacho en esta ciudad de Puebla.

2.- La no coincidencia entre la infraestructura, mobiliario y equipo de cómputo registrado en su expediente para referendo y el encontrado dentro de la verificación física realizada por personal de la ASE al establecimiento donde se encuentra el despacho.

La ASE resaltó que fue transparente en su convocatoria en destacar que: “El incumplimiento de cualquier requisito establecido en la convocatoria por los (las) aspirantes es factor para determinar la no idoniedad”.