Israel Nasta de la Torre, regidor de Gobernación en el Cabildo de Tehuacán, denunció ante la FGE al secretario general del ayuntamiento, Eduardo Ramos Santos, por alterar el acta de la sesión de 8 de junio, en el punto correspondiente a la aprobación de contratar a un auditor externo.

Así lo muestra la “narración de los hechos” realizada el 17 de junio por Nasta de la Torre en la Agencia del Ministerio Público Investigador Adscrito a la Región Judicial Sur Oriente en Tehuacán, a donde el regidor acudió por voluntad propia.

De acuerdo con la denuncia, que obra en el expediente 1905/2020/Tehuacán y a la cual tuvo acceso Ángulo 7, la agente ministerial Cistina Toxqui Ramírez capturó la declaración del denunciante, quien aseguró haber detectado un presunta alteración del acta de la sesión extraordinaria de Cabildo, celebrada el pasado 8 de junio del 2020 en la sala de cabildo del municipio de Tehuacán, la cual atribuyó a Ramos Santos.

Nasta de la Torre detalló que, en esa sesión, se aprobó, por “9 votos a favor y una abstención”, la contratación de servicios profesionales de un auditor externo, pero Ramos Santos “alteró” el acta de Cabildo asentando “7 votos a favor y 3 en contra”.

De este presunto ilícito, se dio cuenta el pasado martes 16 de junio al recibir copia certificada de la sesión.

Al acudir a la oficina del secretario general, Ramos Santos, este sostuvo que habían sido 7 votos a favor y 3 en contra, con base en su libreta de apuntes, pero al revisar estos el regidor detectó “la alteración del resultado real”.

“Al tener a la vista la libreta y los apuntes me percato que en la anotación se aprecia que fue cubierta con corrector (…), por lo que se utilizó un cutter y se quitó dicho corrector (…) el secretario general manifestó que no se iba a cambiar nada lo que se plasmó en la documentación”, refirió en la denuncia.

Por lo anterior, Nasta de la Torre, junto con los regidores afectados, acudieron el pasado miércoles a la agencia de MP a presentar la denuncia correspondiente por “Delitos de Falsificación y/o Alteración de Documentos Públicos en General en contra de Ramos Santos.