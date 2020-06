Covid-19 detiene entrega de pistolas paralizantes para SSC

Your browser does not support the video tag.

La adquisición de mil pistolas paralizantes para la SSC, anunciada en diciembre, está detenida ya que China, país proveedor, ha mantenido cerradas sus fronteras desde enero por el Covid-19, pero el proceso de compra sigue vigente.

De acuerdo con información compartida por la dependencia a este medio, la entrega se detuvo debido al brote del virus en la región asiática, razón por la que el país decidió cerrar sus fronteras a la exportación de productos.

Sin embargo, la dependencia precisó que no por ello se ha detenido el trámite, el cual sigue vigente, pues “solo no hemos recibido los dispositivos de electrochoques”.

Recalcó que será hasta que las autoridades internacionales decidan reaperturar los mercados, cuando las pistolas arriben al estado, pasa su completa adquisición y el adiestramiento del personal.

Fue el 3 de diciembre de 2019, cuando el ayuntamiento de Puebla lanzó una licitación para la adquisición de mil pistolas paralizadoras, que los efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) utilizarían en situaciones necesarias, para impedir que los delincuentes detonasen alguna arma.

La alcaldesa, Claudia Rivera Vivanco, comentó entonces que esto serviría para “salvaguardar la integridad de los policías”, para lo cual recibirían capacitación en el uso de armas eléctricas, además de que serían usadas con “apego a los derechos humanos”.

El 4 de diciembre, José Antonio Aguas Cruz, académico de la Escuela Libre de Derecho, justificó que la adquisición era viable, ya que su utilización era respaldada por la Ley Nacional del Uso de la Fuerza, aprobada en mayo del 2019.