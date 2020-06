Your browser does not support the video tag.

La Corte Suprema de Estados Unidos dio un revés al presidente Donald Trump rechazar su orden para poner fin al programa DACA, el cual suspende la deportación de 650 mil jóvenes inmigrantes que llegaron a Estados Unido sin visa, traídos por sus padres.

En sesión de este jueves, los jueces desestimaron los argumentos de que el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), creado hace ocho años, es ilegal y que los tribunales no tienen un papel que desempeñar en la revisión de la decisión de poner fin a DACA, por las siglas del programa en inglés.

El presidente del tribunal, John Roberts, junto con sus cuatro colegas liberales, escribió para el tribunal que la administración no buscó correctamente el final del programa.

»Nosotros no decidimos si el DACA o su rescisión son políticas sólidas (…) Sólo abordamos si la agencia cumplía con el requisito de procedimiento de proporcionar una explicación razonada de su acción”.

El Departamento de Seguridad Nacional puede intentarlo nuevamente, escribió el juez.

Los cuatro jueces conservadores de la corte discreparon. El magistrado Clarence Thomas, respaldado por los jueces Samuel Alito y Neil Gorsuch, escribió que el DACA era ilegal desde el momento en que se creó durante la administración de Barack Obama en 2012.