Audi programa reinicio de labores para el 22 de junio en Puebla

La armadora alemana Audi informó que su planta ubicada en San José Chiapa, Puebla, reanudará de forma paulatina su producción para el próximo lunes 22 de junio, únicamente con el 30 por ciento del primer turno.

Así lo dio a conocer a través de un comunicado de prensa, donde detalló que los empleados que aún no regresen “se les aplicarán las herramientas del paquete de sustentabilidad”.

Además, la empresa teutona indicó que los trabajadores que sí retomen sus actividades en la planta recibirán por parte de Audi un kit de seguridad sanitaria, mismo que tendrán que usar “de forma responsable y obligatorias” para llevar a cabo su trabajo.

Asimismo, la armadora exhortó a sus empleados a usar cubrebocas cuando no se encuentren dentro de su casa, pues será obligatorio para poder abordar el transporte que se les brinda para su traslado a San José Chiapa.

Cabe mencionar que en un principio, el regreso de actividades del sector de la construcción y automotriz estaba planeado para el 1 de junio, sin embargo, el gobernador Miguel Barbosa decretó que no existían condiciones en Puebla para la reactivación económica.

No obstante, se había pacto que para el 15 de este mes en curso podrían retomar la producción, aunque con un segundo decreto por parte del morenista se volvió a posponer, pues en el estado los casos de Covid-19 continúan en aumento.