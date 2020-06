AMLO, abierto a que lo critiquen; plantea que se respeten religiones

Your browser does not support the video tag.

El presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció a favor de que, medios de comunicación, haya libertad para criticar al presidente de la República, y consideró que, en el caso del Ejército, es “ cuestión de criterio”; en cambio, planteó que las creencias religiosas deben respetarse.

Este jueves, durante su conferencia de prensa matutina desde Hidalgo, comentó que “un dueño de un canal de televisión muy famoso decía que no había que meterse con el presidente ni con el Ejército ni con la Virgen de Guadalupe”.

Por su parte, sostuvo que “hay que ser respetuosos de las religiones, no a la Virgen de Guadalupe no meterse con eso, no meterse con las creencias del pueblo (…) lo del Ejército es, pero con el presidente sí, sí criticarlo, nada de que no se puede tocar al intocable, y aguantar todo”.

Reiteró que este la postura de su gobierno y resaltó que genera ahorros, pues “si no hubiese insultos al presidente a lo mejor sería porque estaríamos repartiendo dinero. Cuando le queman incienso mucho a una autoridad como era antes, ¿cuál era la consigna?, aplaudir y callar”.

Promueve revisión de fideicomisos

También indicó que seguirá promoviendo la revisión y posible desaparición de trescientos treinta y ocho fideicomisos, pues sostuvo que no han dado los resultados que prometieron a los mexicanos.

Recordó que, para el sector de hidrocarburos, se crearon cinco y cuestionó “entonces ¿para qué Pemex?, ¿y para qué la Comisión Federal de Electricidad, ¿y para qué la Secretaría de Energía?”.

Señaló que cada uno está integrado por hasta nueve consejeros, quienes son asalariados, además de que tienen direcciones generales, como lo del Ifetel, donde hay “30 o 40 direcciones”.

“Entonces, sí convendría hacer un ajuste en aras de ahorrar, de austeridad para transferir más fondos al pueblo (…) Le costaba mucho al pueblo mantener al gobierno, era un gobierno mantenido y bueno para nada”, aseveró.