Puebla es uno de los siete estados del país que aún no crean su comisión intersecretarial, que es una instancia de supervisión para garantizar los derechos de las personas en prisión, por lo que están incumpliendo con la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP).

Así lo señaló la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que precisó que las entidades señaladas por incumplimiento, además de Puebla, son: Chiapas, Colima, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas y Zacatecas.

A cuatro años de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la LNEP, se observa un incumplimiento del término señalado para su creación, afectando los objetivos de corresponsabilidad acorde a las necesidades de las personas privadas de la libertad en condiciones de igualdad y dignidad.

Los puntos establecidos en la recomendación DG/183/2020 de la CNDH fueron:

Primero, que se realicen las acciones necesarias para que se concluya la instalación de las comisiones intersecretariales en el Sistema Penitenciario Nacional, a efecto de cumplir con la obligación señalada en la ley.

Segundo, que las comisiones intersecretariales contribuyan en el diseño y desarrollo de programas de atención dirigida a personas privadas de la libertad, considerando la aplicación de acciones razonables a la infraestructura y refuercen los programas existentes que permitan el acceso de estas personas al ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad.

Cabe mencionar que en su Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2018, la CNDH mostró la deficiencia en las condiciones de infraestructura y de higiene, además de exhibir el autogobierno por parte de los reos en las cárceles de Puebla.