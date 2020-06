Your browser does not support the video tag.

La Secretaría de Salud (SS) federal reportó que el acumulado de casos positivos de Covid-19 en Puebla es de 6 mil 590, 5 por ciento más que el miércoles; del total, 4 mil 436 se recuperaron, lo que representa 67 por ciento del acumulado y 4 por ciento más en 24 horas.

En el reporte técnico presentado este jueves por la tarde, se señaló que los activos, que presentaron síntomas en los últimos 14 días, suman mil 340 (20 por ciento de los acumulados), lo que representa un incremento del 7 por ciento respecto al día anterior.

En tanto, las muertes a causa de dicho virus crecieron 6.5 por ciento, ya que este 18 de junio hubo 879, que a su vez representan 13.3 por ciento del total de 6 mil 590 de acumulados.

Por la mañana, el gobierno del estado indicó que, en lo que va de la pandemia, el número de contagios es de 5 mil 992, mil 450 son activos y 775 defunciones.

En cuanto a la disponibilidad de camas generales de Covid-19, en Puebla es de 45 por ciento, mientras que las que son para pacientes críticos, de 49 por ciento, cuando este miércoles, en ambos casos fue del 49 por ciento.