SSP detiene a dos asaltantes y recupera un tractocamión robado

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla detuvo dos sujetos en Izúcar de Matamoros y Tehuacán, respectivamente, por robo a una tienda de conveniencia, mientras que en San Pedro Cholula aseguró un tractocamión con reporte de robo y su conductor.

Según el reporte oficial, efectivos estatales y de Tehuacán capturaron en flagrancia a Luis Donaldo J, de 24 años, quien fue señalado de asaltar una tienda en la junta auxiliar de San Lorenzo Teotipilco, del municipio referido, además de haber herido a un empleado con arma blanca.

Sería la sexta ocasión que el hombre atracó el mismo establecimiento, según denunciaron los trabajadores de éste, por lo que fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales.

En otra detención, en Izúcar de Matamoros agentes aseguraron a Juan Jarin O, alias “El Diablo”, presunto líder de una banda que ha participado en más de 25 asaltos a tiendas y fue señalado por un comerciante de robar su establecimiento, por lo que fue puesto a disposición de la autoridad judicial.

Finalmente, la SSP recuperó un tractocamión y dos semirremolques con reporte de robo en la colonia San Sebastián Tepaltepec, en San Pedro Cholula, además de que detuvo a la persona que manejaba la unidad.

Antonio F, de 30 años y quien operaba el vehículo, intentó darse a la fuga a pie en cuanto los efectivos le marcaron el alto, sin embargo, fue capturado para ser dispuesto al Ministerio Público (MP).

