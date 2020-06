Reconocen a militares que combaten pandemia; es un orgullo: Sedena

Your browser does not support the video tag.

Para conmemorar el 54 aniversario del plan DN-III E, para atender desastres naturales y que se ha implementado durante esta pandemia de Covid-19, la Sedena informó que el Ejecutivo dará reconocimientos y ascensos a quienes la atienden y se dijo orgullosa de ayudar durante la contingencia sanitaria.

Así lo dio a conocer el secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Crescencio Sandoval González, en el evento realizado en la Escuela de Sargentos de Puebla capital, quien lamentó el fallecimiento de nueve uniformados que perdieron la vida brindando asistencia médica a pacientes con Covid-19 en México.

Agregó que el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó que a los nueve elementos que perdieron la vida salvaguardando la salud de contagiados, obtengan el ascenso al puesto inmediato post mortem, con lo que se verán beneficiadas sus familias.

Sandoval González dijo que también habrá ascenso a grado superior para 27 elementos del área de salud y servicio de apoyo, pues exponen sus vidas para el beneficio de la sociedad, así como 12 funcionarios y 12 comandantes de región militar, responsables de planeo, dirección de plan DN-III E recibirán reconocimientos escritos.

Habrá ascensos para militares

Asimismo, indicó que darán la Condecoración al mérito militar a 234 elementos de Sedena y 70 civiles contratados, por sus “actos de relevancia” para el combate de la pandemia de Covid-19.

El titular de la Sedena agregó que los civiles que han ayudado a los militares podrán usar, a manera de agradecimiento, el brazalete que únicamente uniformados pueden portar para identificarlos como personal que atiende el plan DN-III E.

Sandoval González anunció que de igual manera habrá reconocimientos a 116 directores y asesores médicos de instalaciones Covid, que han tenido un “desempeño destacado”. Mientras que darán distenciones de desempeño a 2 mil 603 militares por su “participación sobresaliente en diversas actividades” para la atención de la contingencia sanitaria.

Discurso del Secretario de la Defensa Nacional en la Ceremonia del 54 Aniversario del #PlanDNIIIEhttps://t.co/iiFUnXe9xf — @SEDENAmx (@SEDENAmx) June 17, 2020

Plan DN-III ha ayudado a otros países

Durante su discurso, aseguró que para la Sedena será siempre “motivo de orgullo servir al pueblo mexicano y contribuir a su beneficio” a través del plan DN-III E, que este 17 de junio cumple se 54 aniversario.

“La unión y grandeza de nuestro pueblo serán las claves para salir formalizados con las experiencia que nos deja al emergencia satinaría ya sí poder avanzar en la nueva normalidad”, sostuvo.

Respecto al plan DN-III E, puntualizó que “significa seguridad, tranquilidad, alivio y sobre todo esperanza, lo que es la mayor motivación de la Sedena”, además de informar que dicho plan entro en vigencia en 1966, y en los últimos 20 años se ha implementado más de 11 mil 640 veces.

También precisó que México ha sido reconocido por el plan DN-III, pues en 44 ocasiones ha brindado ayuda humanitaria en 20 países, así como se ha ido adaptando a los cambios, pues recordó que tuvo que haber modificaciones por parte del Ejecutivo para que se implementara durante la pandemia de Covid-19.