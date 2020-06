Your browser does not support the video tag.

Se me hace que este miércoles se van a armar “los madraz…s” en plena Mesa de Seguridad que habrá de encabezar en Puebla, el Presidente López Obrador.

Y es que Claudia Rivera Vivanco, durante una entrevista en el noticiario nocturno de Televisa Puebla la noche del lunes 15 de junio, advirtió que no dejará de señalar la presencia de personajes del morenovallismo que hoy están incrustados en los gobiernos de MORENA.

Sin mencionarlos por sus nombres, la presidenta municipal de Puebla se refiere a la presencia del «asesor» Ardelio Vargas Fosado, titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el gobierno de Rafael Moreno Valle y a su jefe, el gobernador Luis Miguel Barbosa de MORENA.

Pues ya habremos de enterarnos, si el «pleitazo» escaló hasta niveles de enfrentarse frente a la institución presidencial, a la que tanto insiste Andrés Manuel que, debe respetarse.

Punto.

He dicho y he escrito.

Panista, es director del DIM

¿Qué es el Programa de Desarrollo Institucional Municipal (DIM)?

No lo sé.

¿Qué hace? ¿Cuánto dinero reparte? ¿Cuánto le retiene a los municipios?

¿A quién de los ex alcalde panista, presuntamente, le acaba de asignar 6 millones de pesos?

Tampoco lo sé.

De lo que sí tengo conocimiento es de dos cosas:

1.- El DIM pertenece a la Secretaría de Gobernación que dirige el ingeniero David Méndez Márquez y,

2.- Que el director del DIM es: El abogado y maestro Antonio Vasconcelos Rueda, el ex diputado federal del PAN por Ciudad Serdán.

Sensacional para Puebla, que el gobierno de MORENA de Luis Miguel Barbosa, aproveche la experiencia y talento acumulados en el servicios público de Toño Vasconcelos.

Sobre todo después de haber servido como subdirector de Obra Pública y director del DIF Municipal, en el gobiernos panistas Luis Paredes y Eduardo Rivera Pérez, respectivamente, y al panismo desde la Cámara de Diputados.

1 of 2

Punto.

Están informados.

Ni Obama

¿Por qué nuestro canciller Marcelo Ebrard se avergüenza de portar un reloj Rolex de 300 mil pesos o más? ¿Por qué esconderlo? Ya ven como en la 4T también hay clases sociales: Pobres y «fifís», aunque eso no lo sabía, ni Obama.

El Verdugo

De acuerdo con el muy, pero muuuuuy «despistado» dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN) Marko Cortés Mendoza, el «coordinador de los diputados» en Puebla, Oswaldo ¿Qué? (Jiménez) también puede ser candidato a diputado federal. Fíjense nada más, Marko no sabe que la coordinadora de Mónica Rodríguez y no Oswaldo ¿Qué? … El Verdugo dice: Újule panistas, si siguen así ¡Hasta el PRI les va a ganar!

Recuerden: De Buena Fuente no es la mejor columna política, pero tiene a los mejores lectores.

cmaciaspalma@yahoo.com.mx

cmaciaspalma0105@gmail.com

@cmaciaspalma

FB: Carlos Macías Palma

Miércoles:17 a 18 horas en Carlos Macías-Radio (radioenredes.com)

Viernes: 10 a 11 horas en Entre amigos (RevistaUnicaporCincoMujeres)

*Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la línea editorial del portal de noticias Ángulo 7.