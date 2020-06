Puebla, lugar 20 en incidencia delictiva; 5 de 9 delitos bajan, destaca Sedena

Your browser does not support the video tag.

Hasta el primer cuatrimestre de este año en Puebla el delito de narcomenudeo subió en 98.4 por ciento comparado con 2019, mientras que el secuestro y homicidios dolosos bajaron 88.5 y 32.4 por ciento, respectivamente, aunque ambos subieron de marzo para abril.

Esto de acuerdo con el reporte presentado durante la conferencia mañanera de este miércoles en la capital poblana, por el secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Crescencio Sandoval González, quien agregó que la entidad se ubica en el lugar 20 en el país en incidencia delictiva.

En presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario detalló que en el caso de narcomenudeo registró 246 casos, que es 98.4 por ciento más que los 124 de 2019, aunque se colocó en el lugar 15 debido a que de marzo para abril pasó de 51 a 93.

Respecto a los secuestros en los cuatro primeros meses hubo cuatro, comparados con los 35 de un año antes, es decir bajaron en 88.5 por ciento; no obstante, de marzo a abril pasó de cero casos a dos, con lo que se ubicó en el peldaño 15.

Mientras que en homicidios dolosos fueron 256 a diferencia de los 379 del año pasado, lo que significa el 32.4 por ciento menos, pero de marzo para abril pasó de 18 a 93 hechos, con lo que se colocó en la posición 17 en todo el

Los otros delitos registrados en Puebla de acuerdo a los datos dados a conocer por el secretario y que bajaron del tercero al cuarto mes del año fueron el de robo de vehículos y robo en transporte, con lo que se colocó en quinto lugar en ambos rubros.

De igual forma bajaron los reportes de robo a casa habitación, violación y extorsión, mismos que colocaron a la entidad en la posición 21 cada delito, aunque no se precisaron cuantos casos se dieron de marzo para abril.

3 municipios engloban mayor incidencia delictiva

Sandoval González como parte del informe, destacó que Puebla capital, Tehuacán y San Martín Texmelucan son los tres municipios que concentran la mayor incidencia delictiva con 6 mil 327, mil 312 y 961 delitos cometidos, respectivamente,

Precisó que en esas localidades con mayor frecuencia se presentan agresiones, robo de vehículos, secuestros y homicidios vinculados a la delincuencia organizada (HVDO).

Agregó que a la lista le siguen Tecamachalco, Cuautlancingo y Amozoc donde se tiene reporte de la comisión de 740, 549 y 438 actos delictivos respectivamente, lo que muestra que la mayoría de ilícitos ocurren en la zona centro del estado.

Van más de mil detenidos en Puebla: Barbosa

En su intervención, el gobernador Miguel Barbosa Huerta señaló que de marzo –cuando entró el nuevo secretario de Seguridad Pública (SSP), Raciel López Salazar—a la fecha se han detenido a más de mil personas y desarticulado a 62 bandas delincuenciales.

Puntualizó que ahora “hay una mejor percepción” de seguridad, pues hasta antes de agosto, cuando tomó protesta como titular del poder Ejecutivo, la situación era otra e incluso la capital se colocaba como una de las ciudades más inseguras del país.

Finalmente, si bien reconoció que el problema de los feminicidios sigue siendo grave, sostuvo que “no hay impunidad” en el estado y afirmó que por cada caso hay un feminicida en la cárcel o en proceso judicial.