Puebla impulsa servicios digitales y mejora regulatoria: Economía

El Gobierno de Puebla trabaja por la competitividad, entendida como promover las mejores prácticas para forjar, atraer y retener talento e inversiones, con acciones como la “ventanilla digital” y una mesa mejora regulatoria, destacó la Secretaria de Economía estatal.

Lo anterior, en el marco de la presentación de los resultados del Índice de Competitividad Estatal (ICE), del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), con datos al 2018.

Refirió que existen ya una serie de acciones en esta materia promovidas por la administración del gobernador Miguel Barbosa Huerta, que trabaja de forma coordinada con la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) y con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

El trabajo incluye temas como gobierno digital, mejora regulatoria, ventanilla única, combate a la corrupción y plazos para el desarrollo de procesos en materia de juicios ejecutivos mercantiles, entre otros, así como sistemas anticorrupción.

Desde el mes de enero del 2020, se publicó un reglamento de mejora del servicio público con recomendaciones en torno al desempeño.

También resaltó que opera una mesa de mejora regulatoria, donde participan las secretarías de Economía y de Administración, así como organismos como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Puebla, Cámaras de la Industria de la Transformación (Canacintra).

Asimismo, participaron de la Industria de Promoción y Desarrollo de Vivienda (Canadevi) de Comercio y Servicios (Canaco), del Centro Empresarial de Puebla (Coparmex), los Colegios de Arquitectos, de Ingenieros Civiles y Corredores Públicos.

Destaca reconocimientos y certificados

La dependencia recordó que Puebla fue reconocida por su portal “Ventanilla Digital Puebla”, donde se facilitan a la sociedad alrededor de 643 trámites y servicios en línea, fomentando un gobierno electrónico eficiente y propiciando un diálogo interactivo.

En diciembre 2019, Puebla se convirtió en el primer estado del país en conseguir la certificación de la Conamer de la Secretaría de Economía federal, por implementar un sistema tecnológico que redujo de siete a tres meses la resolución de juicios orales mercantiles por parte del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

En Puebla un juicio mercantil podrá resolverse en 89 días, el equivalente a tres meses, y la meta es llegar a 39 días en promedio; mientras que a nivel nacional puede tomar hasta 260 días, es decir, más de ocho meses.