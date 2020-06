Your browser does not support the video tag.

Asociaciones pidieron al gobierno de Puebla publicar de manera desagregada los tipos y cantidades de productos adquiridos para atender la pandemia por el Covid-19, pues la información que subió en una página de internet no cumple con criterios para garantizar transparencia.

Tras una revisión al sitio, las organizaciones, entre ellas Nodo de Transparencia y AMEDI, encontró que en el apartado “Medidas Covid-19”, la información se presenta de manera general enlistando únicamente las acciones y, en algunos casos, remitiendo a otros sitios web, sin presentar datos estadísticos sobre número de beneficiarios, presupuesto destinado, número desagregado de acciones o resultados obtenidos, la cual permita hacer una evaluación o monitoreo de las acciones llevadas a cabo.

En “Presupuesto”, sucede algo similar, lo que impide hacer una evaluación o monitoreo de las compras realizadas para observar buenas prácticas en las mismas.

Respecto a “Donaciones”, indicaron las asociaciones, los datos también están de manera amplia y general, obstaculizando un monitoreo del uso o destino de las mismas, por lo que es importante que el gobierno del estado proporcione, a través de conceptos generales, el tipo de donante (empresa o ciudadano), así como el destino interno de las mismas.

Luego, en “Actualización de datos Covid-19”, se redirige al portal donde se publican, de manera diaria, los datos sobre el número de casos en el estado; pero dicho portal también presenta algunos problemas, pues los datos son actualizados todos los días, lo que imposibilita hacer un seguimiento concreto del avance del virus, en particular a nivel municipal, de modo que es necesaria una base de datos abiertos, como la que publica todos los días la Federación, para poder tener un seguimiento claro de los casos confirmados, los casos activos, los fallecimientos y sus causas, así como los municipios afectados por esta pandemia.

Otro aspecto que señaló es que los datos sólo se actualizan de lunes a viernes, faltando los datos desagregados del fin de semana.

Piden a Itaip revocar suspensión de solicitudes

Con relación a los contratos, si bien el gobierno del estado ha señalado que estos tienen “reserva obligatoria”, resaltó que esos documentos deben ser públicos en atención a lo dispuesto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información; en caso de reserva, el Ejecutivo debe fundamentarla aplicando la prueba de daño, misma que deberá estar a disposición de los ciudadanos y, en su caso, publicar una versión pública de los contratos para garantizar la transparencia de los mismos.

Por ello, recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que, en caso de generar información de manera proactiva, ésta se dé “en formatos abiertos y de manera accesible a todos los grupos en situación de vulnerabilidad, de forma desagregada sobre los impactos de la pandemia y los gastos de emergencia, desagregados de acuerdo con las mejores prácticas internacionales”.

Finalmente, consideraron urgente que el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (Itaip) revoque la suspensión general en la atención de las solicitudes de acceso a la información y reactive los plazos en aquellas dependencias y entidades, tanto a nivel estatal como municipal, con actividades esenciales dentro de la contingencia por el Covid-19, como a nivel federal lo hizo el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Lo anterior, argumentando que la Open Government Partnership (OGP) recomendó que se “otorgue prioridad particular a las solicitudes relacionadas con la respuesta a la pandemia y sus impactos (salud, economía, educación, empleo y medidas sociales)” y que, en caso de que “responder a todas las solicitudes (sea) un desafío, (se) supervise las solicitudes y garantice la publicación proactiva de la información más solicitada”.