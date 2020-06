Your browser does not support the video tag.

En el primer cuatrimestre del año, Puebla se ubicó en primer lugar nacional en robo a transportistas con 360 casos, aunque es 66.1 por ciento menos respecto al mismo periodo de 2019; cinco municipios concentran el 63.7 por ciento de tomas clandestinas registradas.

Así lo informó, durante la conferencia de prensa mañanera de este miércoles, el secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Crescencio Sandoval González, quien agregó que con mes con mes este delito ha aumentado en la entidad.

En presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario federal informó que en enero hubo 62, que es 74.6 por ciento menos comparados con los 244 que hubo en ese periodo del año pasado; en febrero hubo 89, lo que es 68.7 por ciento menos que el año anterior cuando fueron 284.

En tanto, para marzo se dieron 99 que es igual 68.7 por ciento menos comparados con los 316 de ese mes de 2019 y para abril se cometieron 110, a diferencia de los 219 del cuarto mes del año pasado, que representa el 50.2 por ciento menos.

Respecto a las tomas clandestinas, refirió que los municipios de Tepeaca, San Martín Texmelucan, Huachinango, Xicotepec y Los Reyes de Juárez concentran mil 676, de las 2 mil 629 que van de diciembre de 2018 a la fecha.

Van 2 mil 629 tomas clandestinas

Sandoval González detalló que en diciembre de 2018 hubo seis tomas, durante 2019 se registraron mil 846 y en lo que va de este 2020 han sido 777, mismas que se han reportado en 25 municipios del estado.

Agregó que con la detección de estos puntos de robo a Petróleos Mexicanos (Pemex representa un aseguramiento de un millón 407 mil litros de combustible y 774 mil 392 litros de gas LP, delitos por los que han sido detenidos 127 personas, asegurado 848 vehículos y 38 predios.

Desglosó que la lista de las cinco demarcaciones con más reportes son San Martín Texmelucan con 494, seguido de Tepeaca con 483, Huauchinango con 428, Xicotepec de Juárez con 150 y los Reyes de Juárez con 121.

En otro tema, el titular de la Sedena informó que Puebla tiene un déficit en elementos de seguridad pública, ya que actualmente se tienen 11 mil 261, de los cuales 9 mil 97 son municipales y 2 mil 164 estatales, sin embargo, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) deben ser 18 mil 507, por lo que faltan 7 mil 246 policías que representa el 39 por ciento menos.

Agregó que a los efectivos locales se suman 4 mil 344 elementos de la Sedena, 28 de la Marina y 2 mil 912 de la Guardia Nacional, con lo que se refuerza la seguridad en la entidad para combatir la delincuencia.