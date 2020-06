Your browser does not support the video tag.

La Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) contratará el servicio de elaboración de tarjetones en 11 diferentes tipos, pues van desde el título de concesión en transporte público hasta el permiso de circulación de taxi, como máximo serán 156 mil 998 piezas.

Lo anterior de acuerdo con la licitación pública nacional GESAL-044-091/2020, publicada por la dependencia estatal en la página oficial del gobierno de Puebla, en el que se especifica que dicho servicio será hasta el 31 de mayo de 2022, es decir, por casi 2 años.

Según la dependencia, el motivo de este concurso es porque actualmente no hay una empresa que se encargue de la impresión de estos documentos oficiales, por lo que, como mínimo, deberán ser 62 mil 800 y como máximo 156 mil 998, cantidad que será distribuida en lo que resta en 2020, en 2021 y en los cinco primeros meses de 2022.

De mayor a menor cantidad, los documentos que deberán emitir son el tarjetón de transporte mercantil de carga, de personal y escolar van de los 23 mil 600 a los 59 mil; de la cédula de identificación del servicio ejecutivo será de 22 mil 400 a 56 mil y la tarjeta de circulación de concesión como mínimo 5 mil 600 y como máximo, 14 mil.

También, el título de permiso de taxi de 2 mil 540 a 6 mil 350 piezas; del tarjetón de permiso de taxi irá de los 2 mil 540 a los 6 mil 350; el tarjetón de concesión de 2 mil 160 como mínimo hasta 5 mil 400 como máximo; el título de concesión de 2 mil 140 a 5 mil 350 y la tarjeta de circulación de permiso de taxi de mil 680 a 4 mil 200.

De la tarjeta de circulación de permiso de taxi local, serán de las 48 a las 118; para el tarjetón de permiso de taxi local, de los 46 a 115 y del título de permiso de taxi local igual de los 46 a los 115.

Entre las características con las que deben contar es que tiene que ser impresa en selección de color al frente, con el logotipo del gobierno de Puebla en la parte superior izquierda; escudo de armas del estado en la parte superior derecha y una franja distintiva borde a borde con la leyenda Puebla en negativo.

Algunas medidas de seguridad que debe tener

De igual forma, las medidas de seguridad que debe tener al frente y al reverso microtexto borde a borde de manera vertical y horizontal con la leyenda gobierno del estado de Puebla, Estados Unidos Mexicanos, un fondo de seguridad realizado con efecto moire el cual se leerá únicamente al sobreponer el filtro decodificador correspondiente y al girarlo se leerán los textos permiso, valido, original.

Al centro, debe tener el escudo de armas del estado de Puebla en técnica de transparencia monotonal, así como en la parte inferior del documento; en el lado inferior izquierdo, un cuadro de triple validación mismo que deberá ser leído solo con un decodificador especial elaborado para dicho formato con el cual se podrán leer en diferentes posiciones las palabras puebla, movilidad, transporte.

Tendrán que contar con un folio de seguridad en tinta roja y un código QR bidimensional, cuyo segundo nivel debe estar codificado para información confidencial que solo podrá ser leída por el personal de la SMT.

Para los interesados en el contrato, la junta de aclaraciones será este 17 de junio; la presentación de propuestas técnicas, el 24 del mes en curso, las económicas al día siguiente (25) y el fallo está programado para el 26, el cual será por correo electrónico a partir de las 5 de la tarde.

Esta licitación es similar a la que lanzó la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) por el servicio de impresión de su imagen institucional en los diversos documentos oficiales de las dependencias y para de la FGE.