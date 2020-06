Your browser does not support the video tag.

La agente de la extinta Policía Judicial de Puebla, María Irene, fue liberada el pasado lunes luego de que María Elena Suárez Préstamo, magistrada de Quintana Roo, determinó “solamente atestiguó” los actos de tortura contra la periodista Lydia Cacho Ribeiro, en diciembre de 2005.

Así lo dio a conocer la organización Artículo 19, quien refirió que la misma magistrada de Cancún fue quien dictó las órdenes de aprehensión contra el exgobernador Mario Marín Torres, el empresario Kamel Nacif Borge y el exjefe de la policía, Hugo Adolfo Karam, por actos de tortura sexual contra la periodista.

Señaló que la liberación contradice la legislación ya que la ley estipula que “es responsable del delito quien no evite que se cometan dichos actos sobre una persona que esté bajo su custodia”, a su vez, indicó que las mujeres policías implicadas “formaron parte de un plan para engañar a la opinión pública”.

Asintió que la decisión de Suárez Préstamo puede causar la exoneración de decenas de personas implicadas en los crímenes contra Cacho Ribeiro, por lo que urgió al Poder Judicial a detener a los autores intelectuales de estos actos.

A finales de 2005, la periodista y activista fue torturada por los tres señalados, tras exponer una red de explotación sexual de menores; dichos implicados permanecen prófugos desde abril de 2019, cuando se giraron las órdenes en su contra.

Fuente: Aristegui noticias

Editado por David Celestino