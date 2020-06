Your browser does not support the video tag.

Leo Paisano, ex presidente municipal panista en capilla

Rodolfo Ruiz en su columna La Corte de los Milagros, publicada en E-consulta, indica que será en septiembre cuando el ex presidente municipal de San Andrés Cholula, el panista Leoncio Paisano Arias, reciba los pliegos de observaciones de recursos no justificados de sus cuentas correspondientes a los años de 2017 y 2018.

Se sabe que del ejercicio 2017 la Auditoría Superior del Estado, a cargo de Francisco Romero Serrano, le hará llegar 4 recomendaciones y 15 pliegos de observaciones por un importe de 85 millones 24 mil pesos, y por el ejercicio de 2018 un informe individual con 56 pliegos de observaciones por un monto de 340 millones 414 mil pesos.

Por lo que hace al último año, trascendió que las observaciones se ubican en tres campos: 183 millones 727 mil pesos por ingresos no justificados; 87 millones 665 mil de pesos de gastos no comprobados; y 69 millones 21 mil pesos por concepto obra pública.

Paralelamente la Fiscalía General del Estado también investiga al cuestionado ex alcalde panista por la adquisición de una hacienda en la localidad de Xaltitla, municipio de Altzayanca en el estado de Tlaxcala.

Dicha propiedad conocida como Rancho Vista Hermosa, con un valor comercial de 40 millones de pesos, fue escriturada por el notario público número 5 de Huejotzingo, José Alejandro Romero Carreto, en diciembre de 2016, mediante un contrato de compra venta en la cantidad de 550 mil pesos.

Estos son los 37 precandidatos a una diputación federal en el PAN

Jorge Rodríguez en su columna A Puerta Cerrada, publicada en El Sol de Puebla, indica que el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, a cargo de Marko Cortés Mendoza, tiene 37 precandidatos para 13 de las 15 diputaciones federales que estarán en disputa en Puebla el 6 de junio del próximo año. Al día de hoy, a poco menos de 12 meses de la celebración de los comicios, esos nombres son los que posee en mente el presidente del partido blanquiazul para buscar un lugar en el congreso de la unión, ¡ojo!, y esto es importante, solo por el método de mayoría relativa.

Hay dos distritos que Marko Cortés da por perdidos, por anticipado, el 4 y el 14, correspondientes a las cabeceras de Ajalpan y Acatlán de Osorio, por lo que ahí no se ha tomado la molestia de buscar aspirantes. Y tal vez no lo haga.

Va la identidad de los precandidatos, uno a uno, por cada uno de los 13 distritos electorales federales en los que el PAN se considera con posibilidades de obtener el triunfo.

En el distrito 1, que tiene como cabecera al municipio de Huauchinango, están anotados Jorge Ávila Valencia, José Esquitín y Juan Carlos Balderrábano.

En el 2, que lleva como cabecera a Zacatlán, apunte usted a Maiella Gómez Maldonado, Maricela González Juárez y María Esther Jiménez Ramos.

Entre Alcalá, Estefan y Doger negociarán la nueva dirigencia estatal del PRI

Fermín Alejandro García en su columna Cuitlatlán, publicada en La Jornada de Oriente, indica que la elección de la nueva dirigencia estatal del PRI en Puebla se definirá –por enésima vez– a través de un acuerdo cúpular entre dos facciones del partido: el bloque formado por Blanca Alcalá Ruiz y Jorge Estefan Chidiac y el que conforman Enrique Doger Guerrero y Javier Casique Zárate, mediante el cual ambos grupos buscarán conservar posiciones personales y poco, o mejor dicho nada, se preocuparán por el sentir de las bases priistas y la posibilidad de regresar al partido al terreno de la competitividad electoral.

Se dice que en estos días en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI se empezará a convocar a los grupos priistas de Puebla para convencerlos de aceptar el esquema de negociación, mediante el cual se van a repartir promesas de candidaturas a diputados federales y locales, así como de alcaldes, para que la mayoría de las facciones no se insubordinen.

El escenario previsible de esa negociación es que la presidencia del tricolor se quede en manos de Néstor Camarillo Mediana, el exedil de Quecholac, pese a lo impopular que este personaje le resulta a la mayoría de los grupos políticos del partido y por los escándalos que protagonizó cuando fue alcalde.

Y que la candidatura a la presidencia municipal de la ciudad de Puebla pudiera quedar en la persona de Blanca Alcalá Ruiz, quien ya fue edil entre los años 2008 y 2011, o algún aspirante que sea afín al bloque que la ex alcalde ha formado con el exdiputado federal Jorge Estefan Chidiac.

El pretexto para desahogar la elección mediante esa vía, por parte de Alejandro Moreno Cárdenas, el presidente nacional del PRI, es que la cuarentena por el Covid–19 trastocó los planes que había de elegir al dirigente del partido en Puebla a principios de abril pasado.

Mayoría legislativa, la razón de la gira de AMLO

Alejandro Mondragón en su columna Al Portador, publicada en Status Puebla, indica que ocho meses pasaron de la última visita de Andrés Manuel López Obrador a la entidad. Puebla ya no es la misma.

Con el presidente vienen los estragos del coronavirus en el país y notará que Morena como gobierno no responde a las expectativas de los poblanos.

Hay tiro entre el mandatario Luis Miguel Barbosa y la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco; la oposición anda envalentonada; y el golpe a la corrupción no se percibe.

López Obrador anda de gira por el país para cerrar filas en torno al proyecto de la 4T. Los mandatarios serán claves para garantizarle la mayoría legislativa.

El presidente, como se ha visto, anda en su rollo contra los conservadores y todo apunta no se meterá en pleitos aldeanos. Esos temas los resuelve con “dense la mano, negocien y acuerden sin insultos. Amor y paz.”

La era de la “post-censura”

Valentín Varillas en su columna La Tempestad, publicada en Status Puebla, indica que los nuevos tiempos que vivimos en México, han inaugurado también un nuevo modelo de censura, que se aplica al pie de la letra en contra de personajes incómodos y opositores al actual grupo gobernante.

Se trata de un esquema innovador de censura horizontal, que ha dejado sin efecto el tradicional modelo, el vertical, en donde directores de comunicación o jefes de prensa presionaban a dueños de medios o directores, para no publicar contenidos incómodos o bien que no le favorecían a la élite en el poder.

Ahora, la presión viene de “la sociedad” y la ejercen hordas de fanáticos que –sobre todo a través de las redes – crucifican a quien piensa diferente o se atreve a disentir.

Estos pueden o no ser parte de las famosas granjas de bots, que se operan y financian con dinero del erario desde distintas oficinas públicas.

Otros más, son ciudadanos auténticos, que han sido contagiados por la división, fractura y polarización que han caracterizado al actual discurso oficial.

AMLO, el imprudente visitante

Enrique Núñez en su columna Contracara, publicada en Intolerancia Diario, indica que durante sus últimas giras por Tabasco y Veracruz, el presidente López Obrador ha cosechado lo que ha sembrado, una división intestina entre los mexicanos. En Puebla, su visita número 10 también se realizará con un ambiente altamente polarizado y hostil.

Cual focas un sector de la población continúa aplaudiendo las decisiones del tlatoani, pero otra gran parte de las y los poblanos, se encuentra francamente decepcionada con el actuar del habitante de Palacio Nacional. Y es justo ahí donde brinca la pregunta ¿Cuál será la Puebla que reciba a AMLO?

Es claro que durante sus actividades en la XXV Zona Militar, Andrés Manuel estará perfectamente cuidado, no sólo por los elementos del Ejército Mexicano, sino también por los periodistas nacionales a modo, que su propio equipo de prensa aprobó.

Lo más que podremos observar ahí, serán las protestas del personal sanitario en la entrada de las instalaciones militares.

Sin embargo, su recorrido por Cholula podría ser menos terso. El autodenominado FRENA que ha convocado a las protestas en vehículos, llamó nuevamente a la acción.

