Juan se quedó sin empleo; su recibo llegó 36% más alto de lo normal

A inicios de marzo, antes del confinamiento por el Covid-19, “Juan”, colono de Amalucan, perdió su empleo, por lo que en su hogar decidieron reducir al mínimo el consumo de energía, pero su recibo de luz llegó 36 por ciento más alto.

“Juan”, cuyo nombre no es real, sino que fue cambiado, ya que teme represalias, señaló que, ante su situación laboral, en su casa optaron por desconectar algunos electrodomésticos, como un televisor y usar focos ahorradores.

No obstante, esto no impidió que el ultimo corte, correspondiente a abril y junio, fuera de 400 pesos, lo cual contrastaba con el consumo anterior, que fue de 295, cuando aún no habían decidido disminuir su uso.

Sorprendido por esta situación, el pasado 16 de junio, “Juan” mandó mensajes al chat que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) habilitó, pero al no obtener respuesta, se comunicó a la línea telefónica de atención, donde expuso su situación ante un operador.

CFE niega revisión de tarifa

Mencionó que en lugar de recibir una aclaración, el trabajador sólo respondió que ese monto “fue lo que consumieron”, negándose, a concederles una revisión de medidor y tarifa que justificara el consumo de 400 pesos.

“Es un abuso por parte de Comisión Federal de Electricidad. No sé a qué se deba. En otras ocasiones, mi recibo de luz lo había pagado normal y ahorita en la pandemia subió. La situación no está para andar regalando dinero”, comentó con enfado.

Resaltó que su caso no es el único, ya que al menos diez vecinos padecen del mismo incremento injustificado, sobre lo cual, resaltó que uno de ellos tuvo que pagar alrededor de 700 pesos por un servicio que anteriormente llegaba de 300, pese mantener el mismo consumo.

Cabe subrayar que, la CFE aseguró que solo en mayo, recibió 42 quejas de poblanos por alto consumo en sus recibos, mismas a las que, aseguró, han sido atendidas; por su parte, un grupo de habitantes de Amozoc protestaron en la sede de la empresa el pasado 10 de junio, por cortes de luz y abusos en cobros durante la pandemia.