IMSS despliega a 16 mil 425 trabajadores de salud para atender Covid

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó del despliegue de 16 mil 452 trabajadores de la salud en 185 unidades médicas del país, con el objetivo de brindar atención a pacientes con Covid-19 las 24 horas del día, todos los días de la semana.

Así lo indicó el instituto, en un comunicado, donde refirió que por el país se desplegó a 2 mil 342 médicos urgenciólogos, mil 320 internistas, 577 intensivistas, 235 epidemiólogos, además de 483 inhaloterapistas, 9 mil 533 enfermeras generales y mil 926 intensivistas.

A todo este personal, se le sumaron médicos familiares y no familiares, así como residentes, quienes reciben apoyo y trabajan en conjunto con los profesionistas.

Los trabajadores de la salud fueron desplegados en 3 mil 879 equipos Covid, encabezados por un médico líder, tres especialistas y trabajadores auxiliares, a su vez, cada brigada está a cargo de 24 pacientes y de su vigilancia y atención las 24 horas del día.

En este sentido, el IMSS indicó que se encuentra en su respuesta máxima de atención médica en las principales ciudades del país y que cada uno de los trabajadores destaca por su “valentía, fuerza y voluntad para hacer frente a la pandemia”.

Editado por David Celestino