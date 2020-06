Your browser does not support the video tag.

La Fiscalía General del Estado (FGE) aprehendió, en Jopala, a Andrés, señalado de haber atacado de forma sexual a una mujer, en complicidad de otro sujeto, en 2011, en el municipio de San Felipe Tepatlán, por lo que permanece en internamiento.

En un comunicado, la el organismo autónomo refirió que el sospechoso agredió a la mujer en un terreno baldío de la comunidad, para luego mantenerse prófugo hasta el pasado 10 de junio, tras su detención por agentes en Jopala.

Al ser puesto a disposición y con el aporte de datos probatorios, la FGE logró que la autoridad judicial dictara auto de formal sujeción a procedimiento contra el adulto joven por el delito de violación tumultuaria.

Editado por David Celestino