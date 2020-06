En Wiki Puebla, documentarán 490 años de historia de la ciudad

Your browser does not support the video tag.

El ayuntamiento, rumbo al 490 aniversario de la fundación de la ciudad, iniciará la digitalización y documentación de archivos históricos y culturales para el proyecto Wiki Puebla, en el que también podrán colaborar poblanos en la edición de artículos web.

En un comunicado, la Comuna refirió que con esta página web se buscará difundir y preservar el patrimonio, así como enriquecer la educación, investigación y poner al alcance de los poblanos la historia y cultura de su ciudad.

Para la primera parte de este proyecto, se convocará a editores voluntarios para que, desde sus hogares, revisen y mejoren 50 de los principales artículos sobre Puebla, en el sitio web de Wikipedia; para ello, se brindarán capacitaciones a los interesados

Se espera publicar 490 artículos referentes a la ciudad para abril de 2021 y las inscripciones a este proyecto iniciarán el próximo 17 de junio de 2020, mientras que las bases se encuentran en el portal del ayuntamiento, clic aquí, o a los correos wikimediamexico@gmail.com y de redes sociales, @Wikimedia_mx en Twitter y Wikimedia México en Facebook.

El ayuntamiento resaltó que para la creación del proyecto se realizó una alianza con Wikimedia México, quien a su vez es una fundación que promueve la difusión de conocimiento a través del sitio web de alcance mundial Wikimedia.

Editado por David Celestino