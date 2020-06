Your browser does not support the video tag.

Morena en el Senado retiró la iniciativa de su coordinador, Ricardo Monreal Ávila, para fusionar el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en el Inmecob.

Mediante una carta, Gilberto Encinas Espejel, secretario técnico de Morena en el Senado, solicitó a la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, Mónica Fernández Balboa, bajar dicha propuesta, por instrucción del propio Monreal Ávila.

“Por instrucciones del senador Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, me permito solicitar su apoyo a efecto de realizar el retiro de la iniciativa”, expuso en la misiva.

Con esta acción, la iniciativa del también exgobernador de Zacatecas queda fuera de discusión y análisis en periodo extraordinario, pactado este miércoles, que comenzará la próxima semana.

Cabe recordar que Monreal Ávila proponía reformar los artículos 27 y 28 de la Carta Magna para extinguir el IFT, la Cofece y la CRE, argumentando duplicidad de funciones y gastos excesivos, para unirlos en un solo Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar (Inmecob).