En protesta, exburócratas despedidos en gobierno de RMV piden apoyo a AMLO

Your browser does not support the video tag.

Cerca de 150 trabajadores despedidos en el morenovallismo protestaron en la XXV zona militar, ubicada en la capital poblana, para pedir al gobernador Miguel Barbosa Huerta y al presidente Andrés Manuel López Obrador su reinstalación o liquidación.

Fue aproximadamente a las 09:00 cuando los antiguos trabajadores, que fueron despedidos durante la administración de Rafael Moreno Vale, se apersonaron frente a la base militar donde se llevó a cabo este miércoles la rueda de prensa matutina del presidente, para hacer del conocimiento del presidente su situación laboral.

Con pancartas, se instalaron a mitad de la avenida de manera pacífica, pidieron a Lopez Obrador que exhorte al mandatario poblano para reinstalarlos, o en su caso liquidarlos, pues son 150 empleados los despedidos injustificadamente, a través de un decreto o programa voluntario que pudiera emitir el Ejecutivo federal.

También, que la Cámara de Senadores amplíe el presupuesto 2020 destinado a Puebla, para que se incluyan los recursos suficientes para garantizar sus demandas.

En un escrito, expusieron que el 4 de junio entregaron un oficio a la Secretaría de Economía (SE) estatal solicitando apoyos en especie para las personas en situación de vulnerabilidad, como adultos mayores con enfermedades crónicas, que forman parte de los despedidos, así como la solución de sus demandas laborales, mismas que se encuentran “rezagadas” en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA); señalaron que hasta la fecha no ha habido respuesta.

Dicha protesta coincidió con la que realizaron alrededor de 200 integrantes del Movimiento Antorchista en dicha zona, quienes exigieron al presidente ser incluidos en los programas de despensas; para ello, pidieron la creación de un programa nacional de apoyo alimentaros, con la finalidad de hacer frente a la pandemia.

Tras arribar alrededor de las 8:00 horas en autobuses, los protestantes demandaron más y mejores empleos para enfrentar las necesidades causadas por el Covid-19, reprobando que a tres meses de contingencia los apoyos federales por la contingencia han sido “insuficientes.

El delegado del gobierno federal en Puebla, Rodrigo Abdalá Dartigues, salió a recibir a éstos últimos para negociar sus necesidades, porque hasta el momento se desconoce a qué acuerdo llegaron.