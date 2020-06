En pleno Covid, Universidad Washington cierra; SEP garantiza trámites

Your browser does not support the video tag.

En plena pandemia por el Covid-19, la Universidad Washington (Uniwac), ubicada en el barrio de Santiago de la ciudad de Puebla, anunció su cierre definitivo, ante lo que la SEP garantizó los trámites de los alumnos y, que sus materias sean revalidadas.

En un comunicado publicado en Facebook, el pasado martes la casa de estudios destacó que tras 23 años de servicio cerrarían las puertas, lo cual despertó mensajes de añoranza y en incertidumbre en sus estudiantes, pues hasta ese momento desconocían si sus estudios serían revalidados en otras instituciones, o si continuaría los trámites de titulación.

“¿A qué número me puedo comunicar? En el número de contacto no contestan. Tengo algunas dudas sobre mis papeles”, comentó una exalumna.

Al respecto, una de las egresadas externó a Ángulo 7 su temor de no poder continuar con su titulación, pues egresó hace 15 años y pretendía continuar con el trámite en estas fechas, mientras que otra joven explicó que en la universidad le pidieron acudir entre 9:00 y 12:00 horas para dar solución al mismo trámite.

Frente a las instalaciones de la universidad, este 17 de junio, un grupo de personas se manifestaron para exigir claridad.

Habrá mesa de diálogo

Al respecto, la Secretaría de Educación (SEP) del estado señaló este miércoles que garantiza vigilar que la institución cumpla con la entrega de constancias de estudios “en tiempo y forma”.

También, que la Uniwag entablará una mesa de diálogo con los padres de familia para orientar e informar sobre los pormenores de la entrega de documentos originales, de los 38 alumnos que tenían inscritos.

De igual forma, precisó que los estudiantes podrán revalidar en la universidad que elijan, subrayando que están “a tiempo de inscribirse” dado que el ciclo escolar ha concluido.

Cabe subrayar que el pasado 27 de mayo, el Instituto Washington de secundaria y bachillerato modificó sus cuotas escolares y canceló el aumento de la colegiatura del próximo ciclo, luego de que padres reclamaron por el abuso en las tarifas, como documentó este medio.