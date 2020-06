Disminuye a 3.8% índice de analfabetismo nacional: INEA

Your browser does not support the video tag.

El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) informó que el índice de analfabetismo disminuyó un 0.2 por ciento, al pasar del 4 al 3.8 por ciento; esto gracias a los programas implementados por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Así lo indicó la dependencia, en un comunicado, en el que refirió que al inicio de la presente administración se tenía registro de 8 millones 942 mil 168 personas sin estudios de primaria, mientras que ahora son unas 8 millones 910 mil.

Por lo tanto, se estimó que un 9.5 por ciento de la población se encuentra en situación de rezago educativo, mientras que a nivel secundaria el rezago educativo se disminuyó del 17.5 al 17.3 por ciento, según indicó el INEA.

La cifra total de personas en rezago educativo pasó de 28 millones 716 mil personas a poco ás de 28 millones 600 mil, de acuerdo con el titular del INEA, Rodolfo Lara Ponte, esto significa una variación en el índice de rezago del 31.2 al 30.5 por ciento

Editado por David Celestino