Dexametasona, medicamento que reduce muertes por Covid-19: estudio

Un estudio de la Universidad de Oxford indicó que la dexametasona, que es un antiinflamatorio de bajo costo mejoró la supervivencia en pacientes con Covid-19 por lo que podría convertirse en un medicamento estándar en hospitales que tratan a pacientes por este virus.

Los resultados de las pruebas indicaron que la dexaetasona redujo las tasas de mortalidad en alrededor de un tercio entre los pacientes con un diagnostico grave de Coronavirus.

“Este es un resultado que muestra que si a los pacientes que tienen Covid-19 y están con respiradores o con oxígeno se les da dexametasona, se salvarán vidas, y lo hará a un costo notablemente bajo”, dijo Martin Landray, un profesor de la Universidad de Oxford, y uno de los directores de la prueba, conocida como Recovery.

El investigador principal, Peter Horby, dijo que “La dexametasona es barata en la estantería, y puede ser usada inmediatamente para salvar vidas en todo el mundo”.

Actualmente, no hay tratamientos o vacunas aprobadas para Covid-19, la enfermedad ya ha matado a más de 431 mil personas en todo el mundo.

Cabe mencionar que el farmacéutico anglosueco AztraZeneca firmó una alianza con Alemania, Francia, Italia y Holanda para acelerar la producción de la vacuna experimental de la Universidad de Oxford contra el coronavirus.

