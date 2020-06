Desde Puebla, AMLO sostiene que no dará "ni un paso atrás" contra corrupción

Your browser does not support the video tag.

Desde Puebla, ante las manifestaciones de opositores, como el Frenaaa y el Movimiento Antorchista, así como ante las “campañas de calumnias” y “noticias falsas”, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que su gobierno no dará “ni un paso atrás” en el combate a la corrupción.

En su mensaje durante el evento para dar a conocer el Informe de la Reconstrucción en Puebla, realizado este miércoles por la tarde en el exconvento de San Gabriel, en San Pedro Cholula, el mandatario se refirió a las protestas que sucedían afuera, especialmente a las de los antorchistas y el llamado Frente Nacional Anti AMLO (Frenaaa).

“¿Por qué esa manifestación de protesta de la organización Antorcha Campesina?”, se preguntó, ante lo cual consideró que la causa es que “antes el dinero que se destinaba a la gente se entregaba a intermediarios de organizaciones sociales, de organizaciones no gubernamentales, no se entregaba de manera directa a la gente”

Reitero que, con esta manera de actuar en gobiernos pasados, los apoyos económicos no llegaban a los beneficiarios, o si lo hacían era “con moche, con piquete de ojo”.

En contraste, resaltó que su administración el dinero llega “directo a cada beneficiario, sin intermediarios”, los cual “no les gusta a quienes estaban acostumbrados a jinetear, a manejar el dinero del presupuesto y se quedaban con una cantidad considerable”.

El dinero del presupuesto es del pueblo, señala

Por lo anterior, aseveró que sus opositores pueden “hacer y deshacer” a través de manifestaciones y “campañas negras”, pero “no vamos a dar ni un paso atrás, se acabó la corrupción, no se permite roba”.

Esto porque –remarcó– el “dinero del presupuesto es dinero del pueblo y a nosotros nos eligió el pueblo para ser guardianes y cuidar que nadie se robe el dinero del presupuesto, ni con gritos ni con sombrerazos, ni con insultos ni con nada”.

“Pueden estar gritando, puede haber manifestaciones de automovilistas, pueden los potentados, que se sentían dueños de México y que venían a saquear al país, incluso extranjeros, pueden estar molestos, inconformes denunciando al Gobierno de México en la prensa extranjera, en la prensa nacional”, expuso.

Da recuento de jóvenes becados

Como parte de la política de entrega de programas sociales de forma directa a beneficiarios, López Obrador destacó las cifras de Puebla. Comenzó informando que 32 mil jóvenes en Puebla están trabajando como aprendices y reciben el salario mínimo en Jóvenes Construyendo el Futuro.

En tanto, 24 mil 167 jóvenes que estudian en el nivel superior en las universidades reciben dos mil 400 pesos mensuales, mientras que 254 mil 445 estudiantes de preparatoria, repito, también están becados en Puebla. Esto, como parte del programa Becas para el Bienestar Benito Juárez García.

También reciben becas para estudiar en preescolar, primaria y secundaria 312 mil 509 estudiantes.

Universidades y La Escuela es Nuestra

Sobre las Universidades Benito Juárez García, el mandatario destacó que en Puebla ya constituidas y en proceso de creación cuatro.

También refirió que hay siete mil 423 escuelas que están recibiendo de manera directa su apoyo para obras de mantenimiento, desde la Tesorería de la Federación, para que lo manejen comités de madres y padres de familia, a través del programa La Escuela es Nuestra.

Ayudas a adultos mayores y personas con discapacidad

Respecto a la Pensiones para el Bienestar, reportó que, en Puebla, 452 mil 590 adultos mayores la tienen garantizada, así como 47 mil 116 niñas y niños con discapacidad.

A ello, se suma que hay cinco mil 36 niñas y niños de estancias infantiles que están recibiendo becas.

Programas para pequeños productores

En el caso del campo, indicó que en Puebla se está apoyando a 146 mil productores, ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios. Esto, a través del programa de Precios de Garantía, mediante el cual “se les compra a precio justo el maíz, el frijol, y a quienes producen trigo, arroz y leche, con un precio especial”.

Sobre Sembrando Vida, dijo que al día de hoy aquí en Puebla se le da trabajo a 17 mil 200 sembradores que están cultivando sus parcelas, sean ejidatarios o pequeños propietarios, 17 mil 200 campesinos apoyados.

Y promete que llegará entrega de fertilizantes

Otro punto a destacar fue el programa de entrega de fertilizantes, el cual dijo que se retrasó por la pandemia de Covid-19, pero prometió, ante el gobernador, que “una vez que terminemos en Guerrero vamos a apoyar a los productores de Puebla”.

Asimismo, adelantó que existe el proyecto para construir en dos años 223 sucursales del Banco de Bienestar en Puebla.

“Vamos, como se está constatando, a seguir con el plan de reconstrucción, vamos a seguir apoyando para la reparación de escuelas, de centros de salud y para la reparación de templos como este de Cholula, que es un monumento histórico de la nación”, agregó.

Créditos de apoyo ante contingencia

Sobre los créditos a la palabra, ante la pandemia de Covid.19, destinados a quienes tienen pequeños negocios y trabajadores inscritos en el Seguro Social, recordó que se les está apoyando con créditos de 25 mil pesos a pagar en 32 meses, se les da un tiempo de gracia de tres meses y al cuarto mes empiezan a abonar 700, 800 pesos mensuales para pagar los 25 mil pesos.

Precisó que han recibido estos créditos seis mil 605 pequeños empresarios, además de que se han entregado 12 mil 478 créditos también de 25 mil pesos a cada pequeña empresa familiar.

En cuanto a la pandemia, sostuvo que su gobierno seguirá atendiendo a los enfermos y pidió a la población seguir con las medidas de sana distancia e higiene personal recomendadas por la Secretaría de Salud.