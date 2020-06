Congreso poblano exhorta que jueces respeten cuotas para actas

Your browser does not support the video tag.

El Congreso de Puebla exhortó a los 217 ayuntamientos a fin de que los jueces del Registro Civil por Ministerio de Ley se apeguen a la cuota, establecida en la Ley de Ingresos del Estado de Puebla, para la expedición de copias o extractos certificados del acta de nacimiento.

Lo anterior, este miércoles en sesión pública ordinaria que se llevó a cabo de manera virtual, donde la propuesta de exhorto fue avalada por la mayoría de los legisladores.

La diputada Iliana Paola Ruíz García refirió que el exhorto busca homologar los precios fijados en la Ley de Ingresos del Estado de Puebla por cada uno de los jueces del Registro Civil, por Ministerio de Ley, de los 217 ayuntamientos.

Al hacer uso de la palabra, el diputado Nibardo Hernández Sánchez señaló la importancia de este punto de acuerdo para evitar cobros injustificados o excesivos.

Piden mejorar condiciones de Ceresos

En otro punto del orden del día, el pleno del Congreso aprobó por unanimidad el acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo estatal, a la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado y a los ayuntamientos de Zacatlán y Tecamachalco.

Esto, con el fin de mejorar las condiciones materiales, higiénicas, médicas, alimenticias, recreativas y laborales, así como las instalaciones de los centros penitenciarios.

Asimismo, para establecer las acciones para capacitar y vigilar que las y los servidores públicos de los centros penitenciarios respeten los derechos de las personas privadas de su libertad, en especial los de los reclusorios distritales de Zacatlán y Tecamachalco.