De marzo a la fecha, el ayuntamiento de San Andrés Cholula ha realizado 30 recorridos de inspección para supervisar el acatamiento de los decretos del gobierno del estado para contener el Covid-19; como resultado, clausuró 23 negocios y canceló 12 eventos sociales.

La Dirección de Protección Civil y Bomberos también realizó 29 sanitizaciones de espacios públicos y privados, se repartieron a la ciudadanía dos mil 500 cubre bocas y 16 galones de gel antibacterial.

En apoyo a la población, se realizaron 21 traslados de personas con Covid-19 a diferentes nosocomios y se realizaron 25 recorridos de inspección en panteones.

Como una medida adicional de prevención de contagios, en sesión permanente del Consejo Municipal de Protección Civil, se diseñó el Protocolo de Recomendaciones Sanitarias para el Correcto Funcionamiento de Oficinas Públicas y Privadas, el cual se vigila su correcta aplicación en todo el municipio.

Para ayudar a aminorar los efectos económicos de la pandemia, a través de la Secretaría de Bienestar, se ejecuta el programa “Valores A Tu Mesa” el cual dota de una despensa de 19 productos de calidad a familias de escasos recursos y grupos vulnerables, principalmente adultos mayores, personas con discapacidad o que tienen alguna enfermedad crónico-degenerativa. Se han entregado más de 10 mil 500 apoyos y se definió la permanencia de este programa hasta que concluya la administración.

De igual forma, como una ayuda a la economía familiar de las 38 maestras de los Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC) que dejaron de percibir ingresos, se ha llevado a cabo dos entregas de apoyos económicos de 2 mil 300 pesos a cada una de las orientadoras.

De la misma manera, para ayudar a mujeres de escasos recursos, se han entregado 12 kits del programa “Embarazo Con Valor” para apoyarlas en esta importante etapa de sus vidas.

Finalmente, como una estrategia adicional para apoyar a las familias que se quedaron sin ingresos económicos, por parte del DIF municipal se implementó el programa “Que nadie se quede sin comer”, el cual ha brindado alimento sano a más de 18 mil 500 familias que han buscado apoyo.