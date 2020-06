CCSJ recibirá reportes de agresiones a personal médico y de seguridad

Your browser does not support the video tag.

El Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla (CCSJ) habilitó la recepción de reportes vía telefónica por parte de personal del sector salud y de seguridad sobre la falta de material de protección sanitaria para realizar sus labores, así como de agresiones en su contra.

El mecanismo tiene la intención de recopilar necesidades específicas de materiales e insumos sanitarios como accesorios médicos, artículos de limpieza y primera necesidad, guantes, caretas y cubrebocas, que puedan ser atendidas mediante donaciones provenientes de la sociedad civil, por lo que sólo se recibirán reportes provenientes de personas que laboren en centros de salud públicos en la entidad, así como de personal de seguridad pública adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado y a las dependencias municipales responsables de esta función.

También serán recibidos reportes sobre agresiones o actos de violencia de las que sean víctimas este mismo grupo durante el ejercicio de sus labores o en el trayecto hacia sus hogares o fuentes de trabajo, así como el CCSJ brindará asesoría jurídica necesaria para realizar la respectiva denuncia ante las autoridades.

El reporte deberá ser realizado por los afectados llamando al 222 3 099 099 del Centro de Atención Telefónica (CAT), en un horario de lunes a viernes de 8 a 22 horas, y sábados y domingos de 9 a 21 horas.

En semanas anteriores, el CCSJ realizó la entrega de más de 12 mil productos de protección sanitaria en donación a instituciones de seguridad y justicia a nivel local. Siguiendo con esta dinámica, los reportes serán verificados con las autoridades correspondientes, se iniciarán las gestiones para obtener las donaciones y se hará entrega de los materiales con total transparencia, por lo que otros organismos de la sociedad civil se irán incorporando a esta iniciativa ciudadana como apoyo a la situación generada por la Covid-19 en Puebla.