Ocho policías municipales de Tlacotepec de Benito Juárez fueron detenidos la madrugada de este miércoles por elementos de la FGE y la Sedena por no contar con la documentación para portar armas; entre los arrestados estaría uno acusado de estar ligados con huachicoleros.

Lo anterior luego de un operativo implementado alrededor de las 2:40 de la madrugada, por la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) al interior de las instalaciones de Seguridad Pública del municipio.

Durante el ejercicio, los de la FGE y la Sedena confirmaron que los municipales no tenían licencia para portar armas por lo que los primeros procedieron con la detención, así como el decomiso de tres patrullas y siete armas.

Entre los detenidos estaría Ignacio Cruz López, señalado de estar ligado con huachicoleros de la zona norte de Puebla.

Los demás detenidos son: Ismael Téllez, Gabriela Cortes, Juan Osorio, Eutanacio Cruz, Rogelio Vargas, Javier Sánchez y Julio Valderrama.

Por su parte, esta tarde, familiares de los detenidos se manifestaron en Tehuacán para conocer el estatus de la detención de sus parientes, lugar donde el periodista Iván González, del medio En tiempo comunicaciones fue detenido por policías ministeriales, quienes lo despojaron de sus pertenencias y borraron su material.