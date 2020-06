Your browser does not support the video tag.

Debido a que nueve de los 190 servidores públicos que trabajan desde casa regresarían a retomar sus actividades al interior de la Auditoría Superior del Estado (ASE) dieron positivo a Covid-19, se decidió laborar únicamente con 50 personas.

Al respecto, el titular de la ASE, Francisco Romero Serrano, indicó a través de un comunicado de prensa que quienes regresaron a trabajar principalmente directores de áreas, personal de limpieza, seguridad, así como una doctora adscrita al Issstep en un horario de 9:00 a 15:00 horas.

En un principio se tenía programada la primera etapa de regresar a 190 servidores públicos a realizar sus actividades dentro de las oficinas de la Auditoría, por lo que como medidas de prevención y detección del Covid-19 se realizaron 190 pruebas de los servidores públicos que desde el 30 de marzo se encuentran laborando desde su casa, dando nueve casos positivos.

Es importante resaltar que para el acceso al edificio existen diferentes filtros, el primero es entregar cubrebocas N95, toma de temperatura, pasar por un tapete sanitizante, así como por un túnel sanitizador, que tienen todas las certificaciones precisamente para que ya ingresando al edificio todos estén lo más seguro posibles, asimismo el personal de limpieza y seguridad cuentan con un equipo especial: overol, guantes, mascarillas y cubrebocas. Con ello, el personal de limpieza tiene la capacidad de desinfectar hasta tres veces al día las áreas de oficina, mientras que una empresa especializada se encarga de sanitizar todo el edificio ASE de manera diaria.

Asimismo, se tiene contemplado realizar pruebas de detección Covid-19 cada 15 días a los colaboradores que asisten con regularidad.

Invitamos a todas las y los servidores públicos a seguir las medidas de seguridad e higiene para cuidarte y proteger a los tuyos, hagamos lo que nos toca. Quédate en casa.