Antorcha señala que “cuarentena indefinida” afecta a locatarios de ferias

Your browser does not support the video tag.

El Movimiento Antorchista señaló que “la cuarentena indefinida, que continúa en el estado de Puebla” está afectando a los locatarios de las ferias y a los pequeños propietarios de juegos mecánicos en zonas como Tilapa, donde piden el apoyo de la población.

De acuerdo con la organización, a raíz de la suspensión de las ferias por generar concentraciones masivas, los dueños de juegos mecánicos han tenido que dejar de realizar su actividad comercial y no obtienen el ingreso anterior a la pandemia.

Señaló que tienen como única alternativa salir a las carreteras a vender la poca mercancía que les compran, pues no tienen otras opciones trabajo, a pesar de su búsqueda de un empleo que no encuentran.

“Se cancelaron las ferias en todo el estado. Yo me dedico a la venta de juguetes y alcancías en los puestos que nos asignan en la región Mixteca, pero ya no hemos trabajado y no tenemos ningún ingreso; además no hemos recibido ningún apoyo o crédito”, narró Agustín Martínez González, vecino de la Localidad de Agua Dulce.

Ante esta situación, el Movimiento Antorchista exhortó a la población afectada a que se sume a formar un frente político de todas las fuerzas sociales para cambiar a los gobiernos “que se han olvidado de los problemas de la gente pobre”.