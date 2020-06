Promedio de casos Covid en Puebla baja de 200 a 150; van 5,571 contagios

Your browser does not support the video tag.

Puebla sumó para este martes 153 nuevos casos de Covid-19, con lo que llegó a un total de 5 mil 571 contagios acumulados -mil 283 son los que están activos, que representa el 23 por ciento-; el promedio de 150 contagios se ha mantenido dos días seguidos, pues era de más de 200.

En rueda de prensa, el secretario de Salud (SS), José Antonio Martínez García, indicó que hasta el momento se han aplicado 12 mil 992 muestras en el Laboratorio Estatal de Salud Pública, por lo que las que han salido positivas corresponden al 42.8 por ciento.

Indicó que la cifra de municipios con al menos un contagio llegó a 142, aunque de estos sólo son 81 en donde se concentran los mil 283 casos activos, principalmente en la zona metropolitana que sigue siendo la más afectada con el 76 por ciento del total, es decir 4 234.

El funcionario estatal comentó que en las últimas 24 horas se sumaron 15 decesos más, por lo que la cifra total es de 733, lo que muestra el 13.1 por ciento de todos los contagios que se han registrado en lo que va de la pandemia.

El secretario comentó que debido a que la ocupación hospitalaria está incrementando se habilitarán áreas para atender a pacientes Covid-19 en los nosocomios Generales del Sur y del Norte para ser usadas en caso de que sea necesario en los siguientes días.

Y es que, dijo, hasta la fecha se tienen 655 personas internadas con el virus, tanto en nosocomios públicos como privados, de los cuales 161 se encuentran en terapia intensiva con ventilación mecánica debido a que están graves.

Ampliarán capacidad hospitalaria

Detalló que el Hospital General de Cholula se encuentra con una ocupación del 73 por ciento en con camas sin ventilador y el 63 por ciento en camas con ventilador; en tanto, el de Traumatología y Ortopedia tiene ocupado el 76 por ciento en espacios sin ventilador y 51 por ciento con ventilador, mientras que el de Huejotzingo ya está al 100 por ciento capacidad con camas con ventilador y 84 por ciento sin ventilador.

Añadió que los Centros de Salud con Servicios Ampliados (Cessa) de Cholula y San Sebastián de Aparicio están habilitados para recibir a pacientes no graves. Y en el caso del Hospital General de Atlixco está siendo habilitado para contar con 20 camas con ventilador y diez sin ventilador.

Detalló que en el caso del Hospital del Sur se están haciendo modificaciones en el área de urgencias y en la mitad del cuarto piso para que ambas queden aisladas para atención de pacientes con coronavirus.

Podría controlarse línea de contagios: Barbosa

Por su parte, el gobernador Miguel Barbosa Huerta indicó que en los dos días de esta semana se ha mantenido una línea baja de contagios comparados con la semana pasada, pues la cifra no pasa de 150 y se tiene “una meseta controlada”, es necesario ver por cuánto tiempo se mantiene.

Dijo que en caso de que se mantenga la tendencia por lo que resta de la semana, para el viernes se podrían tomar otras determinaciones, y se pasara la crisis sanitaria sin algún colapso, al sostener que en Puebla “se ha mantenido una atención ordenada” de la pandemia, aunque llamó a la población a continuar con las recomendaciones sanitarias correspondientes.

“Esta cifra de 150 contagios diarios nos puede llevar por 10 días, y después bajar a 100, pero el efecto que tenga en la curva de contagios el regreso a la actividad economía no se pude predecir, todo está en un proceso de vencer este momento crítico de alerta máxima, estamos en rojo ascendente, no en rojo descendente”, expresó.