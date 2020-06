Policías retuvieron a personal de la CNDH durante marcha en CDMX

Your browser does not support the video tag.

Personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que acudió a la marcha de policías en Ciudad de México del pasado lunes, a petición de los mismos manifestantes, fue retenido para que los quejosos entregaran su pliego petitorio.

Lo anterior durante la marcha de efectivos capitalinos, del Estado de México, Hidalgo, Morelos y la extinta Policía Federal, en la que exigieron mejora salarial y la liberación de sus compañeros, detenidos por presuntamente agredir a una adolescente en una manifestación.

En un comunicado, la comisión dijo que en cuanto los policías llegaron a la Jefatura de Gobierno capitalina, exigieron que fuera recibida una comitiva para atender sus demandas, ahí, “hubo reacciones violentas, y un momento en que los propios manifestantes tomaron en rehén a personal de la CNDH hasta que no recibieran su pliego petitorio”.

Por otra parte, recalcó que como organismo nacional defiende los derechos humanos de todas las víctimas, luego de que la Comisión Pro Derechos Humanos para Policías y Elementos de Seguridad pidiera atender violaciones de derechos a efectivos.

Editado por David Celestino