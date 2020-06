Your browser does not support the video tag.

El dirigente del Partido Verde en Puebla, Jaime Natale Uranga, se pronunció en contra del recorte presupuestal que sufrió la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Cananp), pues está en riesgo la conservación de ecosistemas y biodiversidad de México.

“Estamos en contra de la determinación que tomo el Gobierno Federal para reducir el 75% del presupuesto de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, esta medida sin duda pone en riesgo la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad de México que nos distinguen a nivel mundial”, dijo a través de un comunicado de prensa.

Asimismo, estableció la importancia con la que cuenta la Conanp en México, debido a que esta autoridad es la encargada de la administración de las áreas naturales protegidas, la conservación de los ecosistemas y sus servicios ambientales.

“Es una autoridad con gran importancia, debido a que es la encargada de la administración de las áreas naturales protegidas, la conservación de los ecosistemas y sus servicios ambientales, además de administrar 182 áreas naturales protegidas (ANP’s); de ahí su relevancia, y con dicho recorte la Conanp pasó de un presupuesto de poco más de 112 millones de pesos a un presupuesto alrededor de 28 millones de pesos, debilitando notoriamente la operación de esta institución”, indicó Natale Uranga.

El dirigente del Verde Ecologista concluyó haciendo un llamado al gobierno federal para que mantenga los recursos suficientes para la operación y funcionamiento de la Cnanp.