México y EU acuerdan extender cierre de frontera a viajes no esenciales

Los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron extender, al menos hasta el 21 de julio, el cierre de la frontera binacional a viajes no esenciales, y buscarán coordinar acciones sanitarias, tras revisar el desarrollo de la propagación de la pandemia de Covid-19.

Así lo dio a conocer este martes la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a través de su cuenta de Twitter, donde informó que las restricciones al tránsito terrestre entre ambas naciones estarán vigentes 30 días más.

“Ambos países continuarán buscando coordinar las medidas sanitarias en la región fronteriza. Las medidas estarán vigentes hasta el 21 de julio de 2020”, agregó.

El cierre de la frontera comenzó desde el pasado 21 de marzo, un par de días antes del inicio de la Jornada Nacional de Sana Distancia y al mismo tiempo que el gobierno de Donald Trump aplicó la misma medida con Canadá.

Cuando EU también cerró su frontera para ese tipo de viajes con Canadá. Las restricciones se extendieron en abril y mayo.

De acuerdo con el titular de la SRE, Marcelo Ebrard Casaubón, indicó que los viajes «no esenciales» comprenden viajes de naturaleza turística o recreativa. Los viajes relativos a comercio, cooperación militar o por motivos médicos están permitidos en las fronteras.